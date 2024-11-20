https://ria.ru/20241120/kiev-1984746167.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 20.11.2024

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы, связанные с работой системы ПВО, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T09:14

2024-11-20T09:14

2024-11-20T10:01

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, связанные с работой системы ПВО, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале. "В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" — говорится в публикации. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Киеве звучит более двух часов, в Киевской области — более десяти.Украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области.Госдеп США в соцсети Х предупредил, что американское посольство в Киеве 20 ноября будет закрыто из-за получения "конкретной информации о потенциальной масштабной воздушной атаке".

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984743306.html

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Дарья Буймова

в мире, киев, киевская область, украина