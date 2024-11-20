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В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 20.11.2024
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09:14 20.11.2024 (обновлено: 10:01 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/kiev-1984746167.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 20.11.2024
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, связанные с работой системы ПВО, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:14
2024-11-20T10:01
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, связанные с работой системы ПВО, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале. "В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" — говорится в публикации. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Киеве звучит более двух часов, в Киевской области — более десяти.Украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области.Госдеп США в соцсети Х предупредил, что американское посольство в Киеве 20 ноября будет закрыто из-за получения "конкретной информации о потенциальной масштабной воздушной атаке".
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984743306.html
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в мире, киев, киевская область, украина
В мире, Киев, Киевская область, Украина
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы, власти сообщили, что они связаны с работой ПВО

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, связанные с работой системы ПВО, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале.
"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" — говорится в публикации.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Запорожье заявили о повреждении объектов инфраструктуры
Вчера, 08:50
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Киеве звучит более двух часов, в Киевской области — более десяти.
Украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области.
Госдеп США в соцсети Х предупредил, что американское посольство в Киеве 20 ноября будет закрыто из-за получения "конкретной информации о потенциальной масштабной воздушной атаке".
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Киеве и Броварах прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 07:30
 
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