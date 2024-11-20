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В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T01:01
2024-11-20T01:01
2024-11-20T01:05
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов."В Киеве прозвучали звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве звучит с 0.29 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы