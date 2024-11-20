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Против экс-главы военно-строительной компании возбудили еще одно дело

Против экс-главы военно-строительной компании возбудили еще одно дело - РИА Новости, 20.11.2024

Против экс-главы военно-строительной компании возбудили еще одно дело

Еще одно уголовное дело возбуждено на бывшего топ-менеджера Военно-строительной компании Сергея Сухова – из-за хищений бюджетных средств при выполнении... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:23

2024-11-20T11:23

2024-11-20T11:23

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Еще одно уголовное дело возбуждено на бывшего топ-менеджера Военно-строительной компании Сергея Сухова – из-за хищений бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа по капремонту казарм в Свердловской области, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Военными следственными органами СК России возбуждено еще одно уголовное дело в отношении начальника военно-строительной компании, совершившего хищение бюджетных денежных средств при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что экс-глава филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО "Специальные технологии строительства" Павел Кравченко обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. "Сухов и Кравченко в 2021 году при исполнении многомиллионных государственных контрактов в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту казарм одной из воинских частей в Свердловской области путем завышения стоимости выполненных работ похитили несколько десятков миллионов рублей, которые распределили между собой", - отмечается в сообщении. В предыдущем релизе по этому эпизоду упомянут был только Кравченко. Как ранее сообщали в СК, Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя многомиллионный госконтракт в рамках ГОЗ на выполнение работ по капремонту военного госпиталя в Перми, путем подлога документов похитили свыше 35 миллионов рублей, которые распределили между собой. Сухов арестован, Сергель объявлен в розыск.

https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972261684.html

https://ria.ru/20241119/delo-1984686147.html

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происшествия, свердловская область, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)