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Против экс-главы военно-строительной компании возбудили еще одно дело - РИА Новости, 20.11.2024
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11:23 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/khischenie-1984775111.html
Против экс-главы военно-строительной компании возбудили еще одно дело
Против экс-главы военно-строительной компании возбудили еще одно дело - РИА Новости, 20.11.2024
Против экс-главы военно-строительной компании возбудили еще одно дело
Еще одно уголовное дело возбуждено на бывшего топ-менеджера Военно-строительной компании Сергея Сухова – из-за хищений бюджетных средств при выполнении... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:23
2024-11-20T11:23
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Еще одно уголовное дело возбуждено на бывшего топ-менеджера Военно-строительной компании Сергея Сухова – из-за хищений бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа по капремонту казарм в Свердловской области, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Военными следственными органами СК России возбуждено еще одно уголовное дело в отношении начальника военно-строительной компании, совершившего хищение бюджетных денежных средств при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что экс-глава филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО "Специальные технологии строительства" Павел Кравченко обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. "Сухов и Кравченко в 2021 году при исполнении многомиллионных государственных контрактов в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту казарм одной из воинских частей в Свердловской области путем завышения стоимости выполненных работ похитили несколько десятков миллионов рублей, которые распределили между собой", - отмечается в сообщении. В предыдущем релизе по этому эпизоду упомянут был только Кравченко. Как ранее сообщали в СК, Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя многомиллионный госконтракт в рамках ГОЗ на выполнение работ по капремонту военного госпиталя в Перми, путем подлога документов похитили свыше 35 миллионов рублей, которые распределили между собой. Сухов арестован, Сергель объявлен в розыск.
https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972261684.html
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происшествия, свердловская область, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Против экс-главы военно-строительной компании возбудили еще одно дело

СК возбудил еще одно дело против экс-главы военно-строительной компании Сухова

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Еще одно уголовное дело возбуждено на бывшего топ-менеджера Военно-строительной компании Сергея Сухова – из-за хищений бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа по капремонту казарм в Свердловской области, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Военными следственными органами СК России возбуждено еще одно уголовное дело в отношении начальника военно-строительной компании, совершившего хищение бюджетных денежных средств при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России", - говорится в сообщении.
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В ведомстве напомнили, что экс-глава филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО "Специальные технологии строительства" Павел Кравченко обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.
"Сухов и Кравченко в 2021 году при исполнении многомиллионных государственных контрактов в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту казарм одной из воинских частей в Свердловской области путем завышения стоимости выполненных работ похитили несколько десятков миллионов рублей, которые распределили между собой", - отмечается в сообщении.
В предыдущем релизе по этому эпизоду упомянут был только Кравченко.
Как ранее сообщали в СК, Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя многомиллионный госконтракт в рамках ГОЗ на выполнение работ по капремонту военного госпиталя в Перми, путем подлога документов похитили свыше 35 миллионов рублей, которые распределили между собой. Сухов арестован, Сергель объявлен в розыск.
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