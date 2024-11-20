Рейтинг@Mail.ru
Более 3 тысяч дефектов дорожного покрытия во дворах устранили в Химках - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/khimki-1984845575.html
Более 3 тысяч дефектов дорожного покрытия во дворах устранили в Химках
Более 3 тысяч дефектов дорожного покрытия во дворах устранили в Химках - РИА Новости, 20.11.2024
Более 3 тысяч дефектов дорожного покрытия во дворах устранили в Химках
Более 3 тысяч дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях устранили в Химках, работы по ямочному ремонту ведутся практически круглогодично и во всех... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:12
2024-11-20T15:12
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
сходня
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984844107_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_21516470ed876c50b52eb0713f0a67b3.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 3 тысяч дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях устранили в Химках, работы по ямочному ремонту ведутся практически круглогодично и во всех микрорайонах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Всего в городском округе устранили более 3 тысяч дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях. "В первую очередь, специалисты “Объединенного городского хозяйства” отрабатывают адреса по заявкам и обращениям и еще проводят ежедневный мониторинг дворовых территорий и дорог", – отметил глава Химок Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба. На этой неделе работы по ямочному ремонту проводят на улице Совхозная в микрорайоне Левобережный и на улице Октябрьский тупик в Сходне. В Луневском поселении ямы будут устранять в деревнях Клушино, Веревское и Исаково. Также специалисты отремонтируют асфальт на улице Васильковое поле в Кутузовском. Адрес, по которому поступило обращение, включат в программу ремонта. Ежедневно специалисты Объединенного городского хозяйства устраняют 150-200 ям.
https://ria.ru/20241120/khimki-1984776052.html
https://ria.ru/20241116/khimki-1984147937.html
химки (городской округ в московской области)
сходня
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984844107_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_d30703d13a3c262d8137aabbcebfd250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), сходня, общество
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Сходня, Общество

Более 3 тысяч дефектов дорожного покрытия во дворах устранили в Химках

© Фото предоставлено пресс-службой администрации г.о. ХимкиУстранение дефектов дорожного покрытия в Химках
Устранение дефектов дорожного покрытия в Химках - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой администрации г.о. Химки
Устранение дефектов дорожного покрытия в Химках
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 3 тысяч дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях устранили в Химках, работы по ямочному ремонту ведутся практически круглогодично и во всех микрорайонах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всего в городском округе устранили более 3 тысяч дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях.
Химчане оплатили проезд по картам Стрелка и Тройка более 9 млн раз - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Химчане оплатили проезд по картам "Стрелка" и "Тройка" более 9 млн раз
Вчера, 11:30
"В первую очередь, специалисты “Объединенного городского хозяйства” отрабатывают адреса по заявкам и обращениям и еще проводят ежедневный мониторинг дворовых территорий и дорог", – отметил глава Химок Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба.
На этой неделе работы по ямочному ремонту проводят на улице Совхозная в микрорайоне Левобережный и на улице Октябрьский тупик в Сходне. В Луневском поселении ямы будут устранять в деревнях Клушино, Веревское и Исаково. Также специалисты отремонтируют асфальт на улице Васильковое поле в Кутузовском.
Адрес, по которому поступило обращение, включат в программу ремонта. Ежедневно специалисты Объединенного городского хозяйства устраняют 150-200 ям.
Десять врачей Химок вошли в топ-100 лучших медработников Подмосковья - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Десять врачей Химок вошли в топ-100 лучших медработников Подмосковья
16 ноября, 13:37
 
Химки (городской округ в Московской области)Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)СходняОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала