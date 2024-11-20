https://ria.ru/20241120/khimki-1984845575.html
Более 3 тысяч дефектов дорожного покрытия во дворах устранили в Химках
Более 3 тысяч дефектов дорожного покрытия во дворах устранили в Химках - РИА Новости, 20.11.2024
Более 3 тысяч дефектов дорожного покрытия во дворах устранили в Химках
Более 3 тысяч дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях устранили в Химках, работы по ямочному ремонту ведутся практически круглогодично и во всех... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:12
2024-11-20T15:12
2024-11-20T15:12
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
сходня
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 3 тысяч дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях устранили в Химках, работы по ямочному ремонту ведутся практически круглогодично и во всех микрорайонах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Всего в городском округе устранили более 3 тысяч дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях. "В первую очередь, специалисты “Объединенного городского хозяйства” отрабатывают адреса по заявкам и обращениям и еще проводят ежедневный мониторинг дворовых территорий и дорог", – отметил глава Химок Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба. На этой неделе работы по ямочному ремонту проводят на улице Совхозная в микрорайоне Левобережный и на улице Октябрьский тупик в Сходне. В Луневском поселении ямы будут устранять в деревнях Клушино, Веревское и Исаково. Также специалисты отремонтируют асфальт на улице Васильковое поле в Кутузовском. Адрес, по которому поступило обращение, включат в программу ремонта. Ежедневно специалисты Объединенного городского хозяйства устраняют 150-200 ям.
https://ria.ru/20241120/khimki-1984776052.html
https://ria.ru/20241116/khimki-1984147937.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), сходня, общество
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Сходня, Общество