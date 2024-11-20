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"Хезболла" пригрозила ударить по центру Тель-Авива
"Хезболла" пригрозила ударить по центру Тель-Авива - РИА Новости, 20.11.2024
"Хезболла" пригрозила ударить по центру Тель-Авива
Ответом ливанского шиитского движения "Хезболлах" на израильские атаки по центру Бейрута будут удары по центру Тель-Авива, сообщил во вторник генеральный... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:11
2024-11-20T17:11
2024-11-20T17:26
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ответом ливанского шиитского движения "Хезболлах" на израильские атаки по центру Бейрута будут удары по центру Тель-Авива, сообщил во вторник генеральный секретарь движения Наим Касем."Израильский враг нанёс удар по столице... Он (Израиль - ред.) нанёс удары и убивал в самом сердце столицы, Бейрута, и поэтому он должен ожидать, что ответ будет по центру Тель-Авива. Мы не можем оставить столицу под ударами израильского врага, он (Израиль - ред.) должен за это заплатить - и ценой будет центр Тель-Авива. Я надеюсь, что враг это поймёт", - сказал Касем во время своего выступления.
https://ria.ru/20241119/livan-1984492182.html
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в мире, тель-авив, бейрут, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан
В мире, Тель-Авив, Бейрут, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан
"Хезболла" пригрозила ударить по центру Тель-Авива
"Хезболла" заявила о намерении ударить по Тель-Авиву в ответ на атаки по Бейруту