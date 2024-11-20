https://ria.ru/20241120/khezbolla-1984876535.html

"Хезболла" пригрозила ударить по центру Тель-Авива

"Хезболла" пригрозила ударить по центру Тель-Авива - РИА Новости, 20.11.2024

"Хезболла" пригрозила ударить по центру Тель-Авива

Ответом ливанского шиитского движения "Хезболлах" на израильские атаки по центру Бейрута будут удары по центру Тель-Авива, сообщил во вторник генеральный... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:11

2024-11-20T17:11

2024-11-20T17:26

в мире

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бейрут

израиль

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

ливан

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ответом ливанского шиитского движения "Хезболлах" на израильские атаки по центру Бейрута будут удары по центру Тель-Авива, сообщил во вторник генеральный секретарь движения Наим Касем."Израильский враг нанёс удар по столице... Он (Израиль - ред.) нанёс удары и убивал в самом сердце столицы, Бейрута, и поэтому он должен ожидать, что ответ будет по центру Тель-Авива. Мы не можем оставить столицу под ударами израильского врага, он (Израиль - ред.) должен за это заплатить - и ценой будет центр Тель-Авива. Я надеюсь, что враг это поймёт", - сказал Касем во время своего выступления.

https://ria.ru/20241119/livan-1984492182.html

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в мире, тель-авив, бейрут, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан