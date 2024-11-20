https://ria.ru/20241120/kherson-1984783479.html

В Херсоне вновь раздались взрывы

В Херсоне вновь раздались взрывы - РИА Новости, 20.11.2024

В Херсоне вновь раздались взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне вновь прогремели взрывы, сообщило издание "Общественное. Новости" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:52

2024-11-20T11:52

2024-11-20T12:32

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ Херсоне вновь прогремели взрывы, сообщило издание "Общественное. Новости" в Telegram-канале. "В Херсоне снова слышны взрывы", — говорится в публикации.Предыдущее сообщение опубликовали примерно за час до этого.Минувшей ночью и утром украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве, Харьковской области.Госдеп США в соцсети Х предупредил, что американское посольство в Киеве 20 ноября будет закрыто из-за получения "конкретной информации о потенциальной масштабной воздушной атаке". Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала субъектом Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241119/odessa-1984710601.html

https://ria.ru/20241118/zaporozhe-1984482274.html

херсон

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины