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В Херсоне вновь раздались взрывы - РИА Новости, 20.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 20.11.2024 (обновлено: 12:32 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/kherson-1984783479.html
В Херсоне вновь раздались взрывы
В Херсоне вновь раздались взрывы - РИА Новости, 20.11.2024
В Херсоне вновь раздались взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне вновь прогремели взрывы, сообщило издание "Общественное. Новости" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:52
2024-11-20T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ Херсоне вновь прогремели взрывы, сообщило издание "Общественное. Новости" в Telegram-канале. "В Херсоне снова слышны взрывы", — говорится в публикации.Предыдущее сообщение опубликовали примерно за час до этого.Минувшей ночью и утром украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве, Харьковской области.Госдеп США в соцсети Х предупредил, что американское посольство в Киеве 20 ноября будет закрыто из-за получения "конкретной информации о потенциальной масштабной воздушной атаке". Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала субъектом Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241119/odessa-1984710601.html
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херсон
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсоне вновь раздались взрывы

"Общественное. Новости": в Херсоне вновь прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ Херсоне вновь прогремели взрывы, сообщило издание "Общественное. Новости" в Telegram-канале.
"В Херсоне снова слышны взрывы", — говорится в публикации.
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Предыдущее сообщение опубликовали примерно за час до этого.
Минувшей ночью и утром украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве, Харьковской области.
Госдеп США в соцсети Х предупредил, что американское посольство в Киеве 20 ноября будет закрыто из-за получения "конкретной информации о потенциальной масштабной воздушной атаке".
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала субъектом Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонРоссияХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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