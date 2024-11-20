В Херсоне вновь раздались взрывы
"Общественное. Новости": в Херсоне вновь прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ Херсоне вновь прогремели взрывы, сообщило издание "Общественное. Новости" в Telegram-канале.
"В Херсоне снова слышны взрывы", — говорится в публикации.
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Предыдущее сообщение опубликовали примерно за час до этого.
Минувшей ночью и утром украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве, Харьковской области.
Госдеп США в соцсети Х предупредил, что американское посольство в Киеве 20 ноября будет закрыто из-за получения "конкретной информации о потенциальной масштабной воздушной атаке".
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала субъектом Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.