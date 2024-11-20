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КГБ Белоруссии обвинил Польшу и Литву в содействии терроризму - РИА Новости, 20.11.2024
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22:34 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/kgb-1984916449.html
КГБ Белоруссии обвинил Польшу и Литву в содействии терроризму
КГБ Белоруссии обвинил Польшу и Литву в содействии терроризму - РИА Новости, 20.11.2024
КГБ Белоруссии обвинил Польшу и Литву в содействии терроризму
Поддержка Польшей и Литвой деятельности групп, признанных Минском террористическими, может быть квалифицирована как содействие терроризму, заявил начальник... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T22:34
2024-11-20T22:34
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МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Поддержка Польшей и Литвой деятельности групп, признанных Минском террористическими, может быть квалифицирована как содействие терроризму, заявил начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек "Комитетом получены достоверные данные о том, что часть участников этих формирований проходит подготовку на территории Республики Польша... Польские власти были проинформированы об этом по линии противодействия международному терроризму. Однако в ответ на это, к сожалению, лишь усилились меры конспирации со стороны участников этих террористических ячеек.... Отдельным государственным структурам Республики Польша, а также Литвы, следовало бы обратить внимание, что их деятельность может быть квалифицирована как содействие терроризму", - сказал Бычек в эфире белорусского телеканала ОНТ. Ранее ТВ сообщило, что провело свое расследование и в среду вечером покажут фильм "Бесы: как хотят захватить Беларусь".
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в мире, литва, польша, белоруссия
В мире, Литва, Польша, Белоруссия
КГБ Белоруссии обвинил Польшу и Литву в содействии терроризму

КГБ Белоруссии обвинил Польшу и Литву в поддержке террористических групп

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание КГБ Белоруссии в Минске
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Поддержка Польшей и Литвой деятельности групп, признанных Минском террористическими, может быть квалифицирована как содействие терроризму, заявил начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек
"Комитетом получены достоверные данные о том, что часть участников этих формирований проходит подготовку на территории Республики Польша... Польские власти были проинформированы об этом по линии противодействия международному терроризму. Однако в ответ на это, к сожалению, лишь усилились меры конспирации со стороны участников этих террористических ячеек.... Отдельным государственным структурам Республики Польша, а также Литвы, следовало бы обратить внимание, что их деятельность может быть квалифицирована как содействие терроризму", - сказал Бычек в эфире белорусского телеканала ОНТ.
Ранее ТВ сообщило, что провело свое расследование и в среду вечером покажут фильм "Бесы: как хотят захватить Беларусь".
Минск - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Белорусское ТВ сообщило о плане Запада напасть на юго-западные регионы
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