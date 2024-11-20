https://ria.ru/20241120/kanada-1984858755.html

Моди знал о планах убийства сикхского лидера, считают канадские спецслужбы

Моди знал о планах убийства сикхского лидера, считают канадские спецслужбы - РИА Новости, 20.11.2024

Моди знал о планах убийства сикхского лидера, считают канадские спецслужбы

Спецслужбы Канады считают, что премьер-министр Индии Нарендра Моди знал о подготовке к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:01

2024-11-20T16:01

2024-11-20T16:01

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Спецслужбы Канады считают, что премьер-министр Индии Нарендра Моди знал о подготовке к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленный источник. Нижар был убит в июне 2023 года. Охлаждение отношений Индии и Канады началось в сентябре 2023 года, после того как канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что полиция подозревает индийские власти в причастности к убийству лидера сикхской общины. По словам источника Globe and Mail, канадская и американская разведки связывают операцию по убийству Нижара с министром внутренних дел Индии Амитом Шахом. Кроме того, собеседник газеты утверждает, что в курсе событий были доверенный советник Моди по национальной безопасности Аджит Довал и министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. "Было бы немыслимо, чтобы три высокопоставленных политических деятеля Индии не обсудили с премьером Моди целенаправленные убийства, прежде чем приступить к ним", - приводит газета мнение источника в канадской службе национальной безопасности. Как отмечается в статье, у Оттавы нет прямых доказательств того, что индийский премьер-министр знал о готовящемся убийстве. Правительство Канады в конце октября обвинило министра внутренних дел Индии в подготовке заговора против канадской общины сикхов. Индия 2 ноября выразила протест Канаде в связи с ее обвинениями в адрес главы индийского МВД в якобы организации заговоров с целью нападения и убийства сикхов, живущих в Канаде.

https://ria.ru/20241030/kanada-1980821289.html

https://ria.ru/20241015/kanada-1978049837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, канада, оттава, нарендра моди, джастин трюдо, аджит довал