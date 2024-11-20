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Моди знал о планах убийства сикхского лидера, считают канадские спецслужбы - РИА Новости, 20.11.2024
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16:01 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/kanada-1984858755.html
Моди знал о планах убийства сикхского лидера, считают канадские спецслужбы
Моди знал о планах убийства сикхского лидера, считают канадские спецслужбы - РИА Новости, 20.11.2024
Моди знал о планах убийства сикхского лидера, считают канадские спецслужбы
Спецслужбы Канады считают, что премьер-министр Индии Нарендра Моди знал о подготовке к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:01
2024-11-20T16:01
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Спецслужбы Канады считают, что премьер-министр Индии Нарендра Моди знал о подготовке к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленный источник. Нижар был убит в июне 2023 года. Охлаждение отношений Индии и Канады началось в сентябре 2023 года, после того как канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что полиция подозревает индийские власти в причастности к убийству лидера сикхской общины. По словам источника Globe and Mail, канадская и американская разведки связывают операцию по убийству Нижара с министром внутренних дел Индии Амитом Шахом. Кроме того, собеседник газеты утверждает, что в курсе событий были доверенный советник Моди по национальной безопасности Аджит Довал и министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. "Было бы немыслимо, чтобы три высокопоставленных политических деятеля Индии не обсудили с премьером Моди целенаправленные убийства, прежде чем приступить к ним", - приводит газета мнение источника в канадской службе национальной безопасности. Как отмечается в статье, у Оттавы нет прямых доказательств того, что индийский премьер-министр знал о готовящемся убийстве. Правительство Канады в конце октября обвинило министра внутренних дел Индии в подготовке заговора против канадской общины сикхов. Индия 2 ноября выразила протест Канаде в связи с ее обвинениями в адрес главы индийского МВД в якобы организации заговоров с целью нападения и убийства сикхов, живущих в Канаде.
https://ria.ru/20241030/kanada-1980821289.html
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в мире, индия, канада, оттава, нарендра моди, джастин трюдо, аджит довал
В мире, Индия, Канада, Оттава, Нарендра Моди, Джастин Трюдо, Аджит Довал
Моди знал о планах убийства сикхского лидера, считают канадские спецслужбы

Globe and Mail: Моди знал о планах убийства сикхского лидера Нижара

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкЗдание Парламента Канады
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Спецслужбы Канады считают, что премьер-министр Индии Нарендра Моди знал о подготовке к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленный источник.
Нижар был убит в июне 2023 года. Охлаждение отношений Индии и Канады началось в сентябре 2023 года, после того как канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что полиция подозревает индийские власти в причастности к убийству лидера сикхской общины. По словам источника Globe and Mail, канадская и американская разведки связывают операцию по убийству Нижара с министром внутренних дел Индии Амитом Шахом. Кроме того, собеседник газеты утверждает, что в курсе событий были доверенный советник Моди по национальной безопасности Аджит Довал и министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.
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"Было бы немыслимо, чтобы три высокопоставленных политических деятеля Индии не обсудили с премьером Моди целенаправленные убийства, прежде чем приступить к ним", - приводит газета мнение источника в канадской службе национальной безопасности.
Как отмечается в статье, у Оттавы нет прямых доказательств того, что индийский премьер-министр знал о готовящемся убийстве.
Правительство Канады в конце октября обвинило министра внутренних дел Индии в подготовке заговора против канадской общины сикхов. Индия 2 ноября выразила протест Канаде в связи с ее обвинениями в адрес главы индийского МВД в якобы организации заговоров с целью нападения и убийства сикхов, живущих в Канаде.
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