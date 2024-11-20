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На Камчатке построят экотехнопарк для переработки бытовых отходов - РИА Новости, 20.11.2024
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
11:20 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/kamchatka-1984774705.html
На Камчатке построят экотехнопарк для переработки бытовых отходов
На Камчатке построят экотехнопарк для переработки бытовых отходов - РИА Новости, 20.11.2024
На Камчатке построят экотехнопарк для переработки бытовых отходов
Экотехнопарк для захоронения и переработки твердых бытовых отходов построят вблизи Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба правительства Камчатского... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:20
2024-11-20T11:20
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя – РИА Новости️. Экотехнопарк для захоронения и переработки твердых бытовых отходов построят вблизи Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. "Экотехнопарк будет возведен поэтапно. К строительству объектов первого этапа планируется приступить уже в 2025 году, создав необходимую инфраструктуру для возмещения дефицита городской свалки. По завершении строительства на комплекс будут свозиться отходы из Усть-Большерецкого района, Мильковского округа, Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района. Также будут рекультивированы свалки №1 и №2, которые располагаются в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении. Проектировка экотехнопарка уже завершена, и сейчас проект направлен на государственную экспертизу. Сам полигон разместится в районе полигона Радыгина, неподалеку от Петропавловска-Камчатского. К направлениям деятельности экотехнопарка будут относиться: обработка твердых коммунальных отходов, переработка и утилизация отходов производства, обращение с отходами первого и второго класса опасности, переработка и захоронение отходов - строительных материалов, покрышек и так далее", - говорится в сообщении. "По каждому виду деятельности проектировщиком представлены технологические решения, направленные на снижение и минимизацию, а по отдельным направлениям даже на исключение негативного воздействия на окружающую среду. В частности, планируется обустраивать полигон так, чтобы фильтрат от размещения отходов не попадал в грунтовые воды и в дальнейшем не нес негативное воздействие как на окружающую среду, так и на жизнеобеспечение населения", - сообщает пресс-служба. Новый экотехнопарк будет рассчитан на работу в течение 25-30 лет. Однако этот срок может быть увеличен после последующей его реконструкции.
https://ria.ru/20241112/kamchatka-1983286285.html
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общество, петропавловск-камчатский, камчатка, камчатский край
Камчатский край, Общество, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Камчатский край
На Камчатке построят экотехнопарк для переработки бытовых отходов

На Камчатке построят экотехнопарк для переработки и хранения бытовых отходов

© РИА Новости / Алексей МайшевМусор на конвейерной ленте на предприятии для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов
Мусор на конвейерной ленте на предприятии для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Мусор на конвейерной ленте на предприятии для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя – РИА Новости️. Экотехнопарк для захоронения и переработки твердых бытовых отходов построят вблизи Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
"Экотехнопарк будет возведен поэтапно. К строительству объектов первого этапа планируется приступить уже в 2025 году, создав необходимую инфраструктуру для возмещения дефицита городской свалки. По завершении строительства на комплекс будут свозиться отходы из Усть-Большерецкого района, Мильковского округа, Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района. Также будут рекультивированы свалки №1 и №2, которые располагаются в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.
Проектировка экотехнопарка уже завершена, и сейчас проект направлен на государственную экспертизу. Сам полигон разместится в районе полигона Радыгина, неподалеку от Петропавловска-Камчатского. К направлениям деятельности экотехнопарка будут относиться: обработка твердых коммунальных отходов, переработка и утилизация отходов производства, обращение с отходами первого и второго класса опасности, переработка и захоронение отходов - строительных материалов, покрышек и так далее", - говорится в сообщении.
"По каждому виду деятельности проектировщиком представлены технологические решения, направленные на снижение и минимизацию, а по отдельным направлениям даже на исключение негативного воздействия на окружающую среду. В частности, планируется обустраивать полигон так, чтобы фильтрат от размещения отходов не попадал в грунтовые воды и в дальнейшем не нес негативное воздействие как на окружающую среду, так и на жизнеобеспечение населения", - сообщает пресс-служба.
Новый экотехнопарк будет рассчитан на работу в течение 25-30 лет. Однако этот срок может быть увеличен после последующей его реконструкции.
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