https://ria.ru/20241120/kamchatka-1984774705.html

На Камчатке построят экотехнопарк для переработки бытовых отходов

На Камчатке построят экотехнопарк для переработки бытовых отходов - РИА Новости, 20.11.2024

На Камчатке построят экотехнопарк для переработки бытовых отходов

Экотехнопарк для захоронения и переработки твердых бытовых отходов построят вблизи Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба правительства Камчатского... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:20

2024-11-20T11:20

2024-11-20T11:20

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя – РИА Новости️. Экотехнопарк для захоронения и переработки твердых бытовых отходов построят вблизи Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. "Экотехнопарк будет возведен поэтапно. К строительству объектов первого этапа планируется приступить уже в 2025 году, создав необходимую инфраструктуру для возмещения дефицита городской свалки. По завершении строительства на комплекс будут свозиться отходы из Усть-Большерецкого района, Мильковского округа, Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района. Также будут рекультивированы свалки №1 и №2, которые располагаются в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении. Проектировка экотехнопарка уже завершена, и сейчас проект направлен на государственную экспертизу. Сам полигон разместится в районе полигона Радыгина, неподалеку от Петропавловска-Камчатского. К направлениям деятельности экотехнопарка будут относиться: обработка твердых коммунальных отходов, переработка и утилизация отходов производства, обращение с отходами первого и второго класса опасности, переработка и захоронение отходов - строительных материалов, покрышек и так далее", - говорится в сообщении. "По каждому виду деятельности проектировщиком представлены технологические решения, направленные на снижение и минимизацию, а по отдельным направлениям даже на исключение негативного воздействия на окружающую среду. В частности, планируется обустраивать полигон так, чтобы фильтрат от размещения отходов не попадал в грунтовые воды и в дальнейшем не нес негативное воздействие как на окружающую среду, так и на жизнеобеспечение населения", - сообщает пресс-служба. Новый экотехнопарк будет рассчитан на работу в течение 25-30 лет. Однако этот срок может быть увеличен после последующей его реконструкции.

https://ria.ru/20241112/kamchatka-1983286285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, петропавловск-камчатский, камчатка, камчатский край