https://ria.ru/20241120/kalina-1984896563.html

Lada, на которой ездил Путин, открыла движение на участке трассы "Сибирь"

Lada, на которой ездил Путин, открыла движение на участке трассы "Сибирь" - РИА Новости, 20.11.2024

Lada, на которой ездил Путин, открыла движение на участке трассы "Сибирь"

Желтый автомобиль "Лада Калина", на котором президент России Владимир Путин ехал по трассе "Амур" в 2010 году, в среду открыла движение по новому участку... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:38

2024-11-20T18:38

2024-11-20T18:43

авто

россия

усолье-сибирское

иркутская область

владимир путин

роман новиков

михаил мишустин

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Желтый автомобиль "Лада Калина", на котором президент России Владимир Путин ехал по трассе "Амур" в 2010 году, в среду открыла движение по новому участку автодороги "Сибирь", сообщил руководитель Росавтодора Роман Новиков. Глава правительства России Михаил Мишустин в среду во время посещения международного форума и выставки "Транспорт России" в Гостином дворе запустил движение на нескольких участках автодорог в Иркутской области и Пермском крае. Церемония прошла в режиме видеоконференции на стенде Росавтодора. В этот день был открыт в том числе новый участок автодороги Р-255 "Сибирь" - автомобильный обход города Усолье-Сибирское. Руководитель Росавтодора Роман Новиков отметил, что по новому участку трассы "Сибирь" первым проехал именно тот автомобиль, за рулем которого президент России Владимир Путин, будучи в то время главой правительства, ехал по трассе "Амур" в 2010 году. "Желтая "Лада Калина", которая открыла движение по обходу Усолья-Сибирского, это та самая машина, которая в 2010 году управлялась председателем правительства Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным на пробеге от Хабаровска до Читы", - сказал Новиков.

https://ria.ru/20240716/putin-1959986460.html

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авто, россия, усолье-сибирское, иркутская область, владимир путин, роман новиков, михаил мишустин, федеральное дорожное агентство (росавтодор)