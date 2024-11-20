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Lada, на которой ездил Путин, открыла движение на участке трассы "Сибирь" - РИА Новости, 20.11.2024
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18:38 20.11.2024 (обновлено: 18:43 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/kalina-1984896563.html
Lada, на которой ездил Путин, открыла движение на участке трассы "Сибирь"
Lada, на которой ездил Путин, открыла движение на участке трассы "Сибирь" - РИА Новости, 20.11.2024
Lada, на которой ездил Путин, открыла движение на участке трассы "Сибирь"
Желтый автомобиль "Лада Калина", на котором президент России Владимир Путин ехал по трассе "Амур" в 2010 году, в среду открыла движение по новому участку... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T18:38
2024-11-20T18:43
авто
россия
усолье-сибирское
иркутская область
владимир путин
роман новиков
михаил мишустин
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Желтый автомобиль "Лада Калина", на котором президент России Владимир Путин ехал по трассе "Амур" в 2010 году, в среду открыла движение по новому участку автодороги "Сибирь", сообщил руководитель Росавтодора Роман Новиков. Глава правительства России Михаил Мишустин в среду во время посещения международного форума и выставки "Транспорт России" в Гостином дворе запустил движение на нескольких участках автодорог в Иркутской области и Пермском крае. Церемония прошла в режиме видеоконференции на стенде Росавтодора. В этот день был открыт в том числе новый участок автодороги Р-255 "Сибирь" - автомобильный обход города Усолье-Сибирское. Руководитель Росавтодора Роман Новиков отметил, что по новому участку трассы "Сибирь" первым проехал именно тот автомобиль, за рулем которого президент России Владимир Путин, будучи в то время главой правительства, ехал по трассе "Амур" в 2010 году. "Желтая "Лада Калина", которая открыла движение по обходу Усолья-Сибирского, это та самая машина, которая в 2010 году управлялась председателем правительства Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным на пробеге от Хабаровска до Читы", - сказал Новиков.
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авто, россия, усолье-сибирское, иркутская область, владимир путин, роман новиков, михаил мишустин, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Авто, Россия, Усолье-Сибирское, Иркутская область, Владимир Путин, Роман Новиков, Михаил Мишустин, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Lada, на которой ездил Путин, открыла движение на участке трассы "Сибирь"

Желтая Lada, на которой ездил Путин, открыла движение по участку трассы "Сибирь"

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин на трассе Чита – Хабаровск на машине "Лада Калина"
Владимир Путин на трассе Чита – Хабаровск на машине Лада Калина - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин на трассе Чита – Хабаровск на машине "Лада Калина". Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Желтый автомобиль "Лада Калина", на котором президент России Владимир Путин ехал по трассе "Амур" в 2010 году, в среду открыла движение по новому участку автодороги "Сибирь", сообщил руководитель Росавтодора Роман Новиков.
Глава правительства России Михаил Мишустин в среду во время посещения международного форума и выставки "Транспорт России" в Гостином дворе запустил движение на нескольких участках автодорог в Иркутской области и Пермском крае. Церемония прошла в режиме видеоконференции на стенде Росавтодора. В этот день был открыт в том числе новый участок автодороги Р-255 "Сибирь" - автомобильный обход города Усолье-Сибирское.
Руководитель Росавтодора Роман Новиков отметил, что по новому участку трассы "Сибирь" первым проехал именно тот автомобиль, за рулем которого президент России Владимир Путин, будучи в то время главой правительства, ехал по трассе "Амур" в 2010 году.
"Желтая "Лада Калина", которая открыла движение по обходу Усолья-Сибирского, это та самая машина, которая в 2010 году управлялась председателем правительства Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным на пробеге от Хабаровска до Читы", - сказал Новиков.
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АвтоРоссияУсолье-СибирскоеИркутская областьВладимир ПутинРоман НовиковМихаил МишустинФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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