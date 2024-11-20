https://ria.ru/20241120/ingushetiya-1984851894.html

В Ингушетии задержали школьного охранника, подозреваемого в наркоторговле

В Ингушетии задержали школьного охранника, подозреваемого в наркоторговле - РИА Новости, 20.11.2024

В Ингушетии задержали школьного охранника, подозреваемого в наркоторговле

Сотрудники полиции и УФСБ в Ингушетии задержали охранника школы, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков, он хранил героин в одном из школьных... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T15:26

2024-11-20T15:26

2024-11-20T15:26

происшествия

назрановский район

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мвд по ингушетии

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НАЛЬЧИК, 20 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции и УФСБ в Ингушетии задержали охранника школы, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков, он хранил героин в одном из школьных кабинетов, сообщило региональное МВД. По данным министерства, у правоохранителей имелись сведения о том, что 33-летний житель Назрановского района, работающий охранником в одной из школ, занимается незаконным оборотом запрещенных веществ. "По месту работы злоумышленника оперативники обнаружили спрятанный им в одном из школьных кабинетов пакет с героином, лист с остатками наркотического средства и электронные весы", - говорится в сообщении. Кроме того, героин подозреваемый хранил в своем автомобиле "ВАЗ-2199" и в тайнике на окраине сельского поселения Экажево. "Общая масса изъятого героина превысила 420 граммов", - уточнило министерство. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный оборот наркотиков в крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241023/omsk-1979490567.html

https://ria.ru/20241002/arest-1975967444.html

назрановский район

россия

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происшествия, назрановский район, россия, республика ингушетия, мвд по ингушетии