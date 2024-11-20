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В Ингушетии задержали школьного охранника, подозреваемого в наркоторговле
В Ингушетии задержали школьного охранника, подозреваемого в наркоторговле - РИА Новости, 20.11.2024
В Ингушетии задержали школьного охранника, подозреваемого в наркоторговле
Сотрудники полиции и УФСБ в Ингушетии задержали охранника школы, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков, он хранил героин в одном из школьных... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:26
2024-11-20T15:26
2024-11-20T15:26
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НАЛЬЧИК, 20 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции и УФСБ в Ингушетии задержали охранника школы, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков, он хранил героин в одном из школьных кабинетов, сообщило региональное МВД. По данным министерства, у правоохранителей имелись сведения о том, что 33-летний житель Назрановского района, работающий охранником в одной из школ, занимается незаконным оборотом запрещенных веществ. "По месту работы злоумышленника оперативники обнаружили спрятанный им в одном из школьных кабинетов пакет с героином, лист с остатками наркотического средства и электронные весы", - говорится в сообщении. Кроме того, героин подозреваемый хранил в своем автомобиле "ВАЗ-2199" и в тайнике на окраине сельского поселения Экажево. "Общая масса изъятого героина превысила 420 граммов", - уточнило министерство. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный оборот наркотиков в крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241023/omsk-1979490567.html
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происшествия, назрановский район, россия, республика ингушетия, мвд по ингушетии
Происшествия, Назрановский район, Россия, Республика Ингушетия, МВД по Ингушетии
В Ингушетии задержали школьного охранника, подозреваемого в наркоторговле
В Ингушетии задержали школьного охранника, хранившего героин на рабочем месте