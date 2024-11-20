https://ria.ru/20241120/ilinka-1984792864.html
Российские войска освободили Ильинку в Донбассе
Российские войска освободили Ильинку в Донбассе - РИА Новости, 20.11.2024
Российские войска освободили Ильинку в Донбассе
Российские войска заняли село Ильинка, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:24
2024-11-20T12:24
2024-11-20T13:33
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские войска заняли село Ильинка, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.Кроме того, подразделения "Центра" ударили по позициям 100-й механизированной, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 12-й бригады Нацгвардии в районах Дружбы, Щербиновки, Дзержинска, Зари и Сухой Балки.Противник потерял в зоне ответственности группировки до 390 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", два автомобиля, американскую гаубицу М777, три гаубицы Д-30, орудие Д-20 и гаубицу "Мста-Б".
https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984732234.html
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донбасс, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Российские войска освободили Ильинку в Донбассе
МО РФ: подразделения группировки войск "Центр" освободили Ильинку в ДНР