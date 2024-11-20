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Российские войска освободили Ильинку в Донбассе - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:24 20.11.2024 (обновлено: 13:33 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/ilinka-1984792864.html
Российские войска освободили Ильинку в Донбассе
Российские войска освободили Ильинку в Донбассе - РИА Новости, 20.11.2024
Российские войска освободили Ильинку в Донбассе
Российские войска заняли село Ильинка, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:24
2024-11-20T13:33
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские войска заняли село Ильинка, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.Кроме того, подразделения "Центра" ударили по позициям 100-й механизированной, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 12-й бригады Нацгвардии в районах Дружбы, Щербиновки, Дзержинска, Зари и Сухой Балки.Противник потерял в зоне ответственности группировки до 390 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", два автомобиля, американскую гаубицу М777, три гаубицы Д-30, орудие Д-20 и гаубицу "Мста-Б".
https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984732234.html
донбасс
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донбасс, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Российские войска освободили Ильинку в Донбассе

МО РФ: подразделения группировки войск "Центр" освободили Ильинку в ДНР

© Фото : 114 Бригада/TelegramФлаг 114-й бригады 51-й армии в Новой Ильинке
Флаг 114-й бригады 51-й армии в Новой Ильинке - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : 114 Бригада/Telegram
Флаг 114-й бригады 51-й армии в Новой Ильинке
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские войска заняли село Ильинка, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила поселок Ильинка в ДНР
Группировка войск Центр освободила поселок Ильинка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила поселок Ильинка в ДНР

Ильинка — село в трех километрах к северо-востоку от Курахово. Расположено на северном берегу Кураховского водохранилища. Его освобождение позволит взять под контроль оба автомобильных моста, по которым снабжается гарнизон города.

Кроме того, подразделения "Центра" ударили по позициям 100-й механизированной, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 12-й бригады Нацгвардии в районах Дружбы, Щербиновки, Дзержинска, Зари и Сухой Балки.
Противник потерял в зоне ответственности группировки до 390 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", два автомобиля, американскую гаубицу М777, три гаубицы Д-30, орудие Д-20 и гаубицу "Мста-Б".
Панорамные кадры из Курахово, где идут ожесточенные бои - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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