https://ria.ru/20241120/gosduma-1984919174.html
В Госдуму внесли законопроект об универсальном платежном коде
В Госдуму внесли законопроект об универсальном платежном коде - РИА Новости, 21.11.2024
В Госдуму внесли законопроект об универсальном платежном коде
Группа сенаторов и депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект с целью внедрения универсального платежного кода при оплате безналом... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-20T23:19
2024-11-20T23:19
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект с целью внедрения универсального платежного кода при оплате безналом товаров (работ, услуг), следует из базы данных нижней палаты парламента.Кредитные организации, а также филиалы иностранных банков при использовании электронных средств платежа будут обязаны предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на реквизиты перевода только посредством такого кода. Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода будет выступать оператор Национальной системы платежных карт (НСПК). Сроки обеспечения возможности осуществления переводов денежных средств с использованием универсального платежного кода определит совет директоров Банка России. "Использование универсального QR-кода для платежей через СБП, банковские пэй-сервисы, а в дальнейшем и для операций с цифровыми рублями, позволит минимизировать издержки как для торгово-сервисных предприятий, так и для банков", - указывается в пояснительной записке. Удобство клиентского пути при использовании универсального QR-кода и его применимость для коммерческих пэй-сервисов при наличии таких сервисов у банков подтверждена в пилоте, проведенном НСПК с участием 22 банков, включая 7 системно значимых, отмечается там же. "Предлагаемые изменения в законодательство направлены на совершенствование регулирования платежных услуг, развитие конкуренции на платежном рынке и снижение издержек торгово-сервисных предприятий и банков, обеспечение равного доступа к платежной инфраструктуре всех участников рынка", - поясняет в своем Telegram-канале Аксаков. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования. Отложенный срок установлен с учетом необходимости подготовки операторов по переводу денежных средств, то есть кредитных организаций и филиалов иностранных банков, к соблюдению устанавливаемых требований, объясняет Аксаков.
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экономика, технологии, анатолий аксаков, госдума рф, россия
Экономика, Технологии, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Россия
В Госдуму внесли законопроект об универсальном платежном коде
В Госдуму внесли законопроект о внедрении универсального платежного кода
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект с целью внедрения универсального платежного кода при оплате безналом товаров (работ, услуг), следует из базы данных нижней палаты парламента.
Кредитные организации, а также филиалы иностранных банков при использовании электронных средств платежа будут обязаны предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на реквизиты перевода только посредством такого кода.
Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода будет выступать оператор Национальной системы платежных карт (НСПК). Сроки обеспечения возможности осуществления переводов денежных средств с использованием универсального платежного кода определит совет директоров Банка России.
"Использование универсального QR-кода для платежей через СБП, банковские пэй-сервисы, а в дальнейшем и для операций с цифровыми рублями, позволит минимизировать издержки как для торгово-сервисных предприятий, так и для банков", - указывается в пояснительной записке. Удобство клиентского пути при использовании универсального QR-кода и его применимость для коммерческих пэй-сервисов при наличии таких сервисов у банков подтверждена в пилоте, проведенном НСПК с участием 22 банков, включая 7 системно значимых, отмечается там же.
"Предлагаемые изменения в законодательство направлены на совершенствование регулирования платежных услуг, развитие конкуренции на платежном рынке и снижение издержек торгово-сервисных предприятий и банков, обеспечение равного доступа к платежной инфраструктуре всех участников рынка", - поясняет в своем Telegram-канале Аксаков.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования. Отложенный срок установлен с учетом необходимости подготовки операторов по переводу денежных средств, то есть кредитных организаций и филиалов иностранных банков, к соблюдению устанавливаемых требований, объясняет Аксаков.