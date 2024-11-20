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Госдума приняла закон о праве частных охранников по противодействию БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024
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14:11 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/gosduma-1984822709.html
Госдума приняла закон о праве частных охранников по противодействию БПЛА
Госдума приняла закон о праве частных охранников по противодействию БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024
Госдума приняла закон о праве частных охранников по противодействию БПЛА
Госдума на пленарном заседании приняла закон, регламентирующий частную охранную деятельность, в том числе разделяющий понятия частного детектива и охранника,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:11
2024-11-20T14:11
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анатолий выборный
госдума рф
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон, регламентирующий частную охранную деятельность, в том числе разделяющий понятия частного детектива и охранника, также закон дает право частным охранникам по противодействию БПЛА при защите объектов с требованиями к антитеррористической защищенности. Закон регламентирует право частных охранников по противодействию БПЛА при защите объектов с требованиями к антитеррористической защищенности. Также предлагается запретить иностранцу или иноагенту занимать должность работника в частной охранной организации. Более того, частные охранные организации, обеспечивающие охрану объектов массового пребывания, обязаны будут делать это с использованием оружия. В том числе, согласно новым нормам, иноагенты не смогут внести средства в уставный капитал частной охранной организации. Иностранным гражданам разрешается осуществлять детективную деятельность только при заключении РФ соответствующих международных договоров. Также предлагается обязать частных детективов сообщать в Росгвардию о заключении ими договоров на оказание сыскных услуг. Уточняются полномочия сотрудников Росгвардии по пресечению административных правонарушений в сфере частной детективной деятельности. Уточняется правовой статус работников частной охранной организации в части нераспространения на него действия законов, закрепляющих правовой статус работников правоохранительных органов. Частные охранные организации наделяются правом: защищать жизнь и здоровье людей (вводится также институт телохранительства), обеспечивать порядок в местах проведения мероприятий, перевозить охраняемые объекты и охраняемых лиц, тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы. В законе также будут прописаны понятия "мобильная группа охраны", "заказчик охранной услуги", "охраняемое лицо". Как отмечал ранее депутат Госдумы Анатолий Выборный, учредителями частной охранной организации не смогут быть граждане, замещающие государственные должности РФ, субъектов, должности госслужбы, муниципальной службы. А также граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления. Также Госдума приняла закон о внесении изменений в закон "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". В нем предлагается привести в соответствие ряд законодательных актов в связи с принятием закона "О частной охранной деятельности". В этой связи из закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности" исключаются положения, регламентирующие частную охранную деятельность. После принятия законов, они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
https://ria.ru/20241120/gosduma-1984800599.html
https://ria.ru/20241119/gosduma-1984653311.html
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россия, анатолий выборный, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Анатолий Выборный, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Госдума приняла закон о праве частных охранников по противодействию БПЛА

Госдума приняла законопроект о праве частных охранников по противодействию БПЛА

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон, регламентирующий частную охранную деятельность, в том числе разделяющий понятия частного детектива и охранника, также закон дает право частным охранникам по противодействию БПЛА при защите объектов с требованиями к антитеррористической защищенности.
Закон регламентирует право частных охранников по противодействию БПЛА при защите объектов с требованиями к антитеррористической защищенности. Также предлагается запретить иностранцу или иноагенту занимать должность работника в частной охранной организации. Более того, частные охранные организации, обеспечивающие охрану объектов массового пребывания, обязаны будут делать это с использованием оружия.
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В том числе, согласно новым нормам, иноагенты не смогут внести средства в уставный капитал частной охранной организации. Иностранным гражданам разрешается осуществлять детективную деятельность только при заключении РФ соответствующих международных договоров. Также предлагается обязать частных детективов сообщать в Росгвардию о заключении ими договоров на оказание сыскных услуг.
Уточняются полномочия сотрудников Росгвардии по пресечению административных правонарушений в сфере частной детективной деятельности. Уточняется правовой статус работников частной охранной организации в части нераспространения на него действия законов, закрепляющих правовой статус работников правоохранительных органов.
Частные охранные организации наделяются правом: защищать жизнь и здоровье людей (вводится также институт телохранительства), обеспечивать порядок в местах проведения мероприятий, перевозить охраняемые объекты и охраняемых лиц, тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы.
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В законе также будут прописаны понятия "мобильная группа охраны", "заказчик охранной услуги", "охраняемое лицо".
Как отмечал ранее депутат Госдумы Анатолий Выборный, учредителями частной охранной организации не смогут быть граждане, замещающие государственные должности РФ, субъектов, должности госслужбы, муниципальной службы. А также граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления.
Также Госдума приняла закон о внесении изменений в закон "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". В нем предлагается привести в соответствие ряд законодательных актов в связи с принятием закона "О частной охранной деятельности". В этой связи из закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности" исключаются положения, регламентирующие частную охранную деятельность.
После принятия законов, они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
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РоссияАнатолий ВыборныйГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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