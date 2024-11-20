https://ria.ru/20241120/gosduma-1984813326.html
Госдума обратилась к Мишустину по теме незаконной миграции
Госдума обратилась к Мишустину по теме незаконной миграции - РИА Новости, 20.11.2024
Госдума обратилась к Мишустину по теме незаконной миграции
Госдума на пленарном заседании приняла постановление об обращении палаты к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мер... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:37
2024-11-20T13:37
2024-11-20T13:37
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла постановление об обращении палаты к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции. Авторами документа выступил думский комитет по контролю и глава комиссии Госдумы по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая. В документе отмечается, что Госдума обращается к премьер-министру с просьбой обеспечить надлежащее правоприменение в реализации системных мер противодействия незаконной миграции, а также сформировать в соответствии с компетенцией правительства Российской Федерации системные решения по вопросам трудовой миграции. Госдума также предлагает кабмину установить четкие параметры количества и качества привлекаемых из других стран трудовых ресурсов. Депутаты Госдумы просят от кабмина выработать план перехода на полный сбор и обработку биометрии иностранцев в пунктах пропуска через границу РФ. Парламентарии также предлагают установить общий трехдневный срок для внесения сведений о сертификате по русскому языку для мигрантов в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, а также расширить объем таких сведений, включив в них сведения о лице, получившем сертификат (дата рождения, гражданство, серия и номер документа, удостоверяющего личность). Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что депутаты проанализировали необходимые шаги в сфере правоприменения и обратили внимание на проблемные вопросы, которые должны быть решены. "В рамках постановления направим правительству предложения по трудовой миграции, а также приезжающим с мигрантами семьям. Будем предлагать выработать комплексные решения в пределах компетенции уполномоченных органов власти", - добавлял он. По словам Яровой, постановление является конкретной дорожной картой по реализации правительством тех комплексных решений, которые законодательно обеспечены парламентом в части защиты прав граждан России, и в противодействии организации нелегальной миграции. Вице-спикер Госдумы подчеркивала, что за очень короткий период палата сформировала системные решения, решила задачу законодательного обеспечения противодействия нелегальной миграции, дала качественно новый инструмент и возможности правоохранителям, обязанности правительству.
https://ria.ru/20241118/gosduma-1984401656.html
https://ria.ru/20241118/gosduma-1984448098.html
https://ria.ru/20241001/migratsiya-1975833205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, ирина яровая, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Ирина Яровая, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума обратилась к Мишустину по теме незаконной миграции
Госдума обратилась к Мишустину по теме мер противодействия незаконной миграции
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла постановление об обращении палаты к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции.
Авторами документа выступил думский комитет по контролю и глава комиссии Госдумы по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая
.
В документе отмечается, что Госдума обращается к премьер-министру с просьбой обеспечить надлежащее правоприменение в реализации системных мер противодействия незаконной миграции, а также сформировать в соответствии с компетенцией правительства Российской Федерации системные решения по вопросам трудовой миграции.
Госдума также предлагает кабмину установить четкие параметры количества и качества привлекаемых из других стран трудовых ресурсов.
Депутаты Госдумы просят от кабмина выработать план перехода на полный сбор и обработку биометрии иностранцев в пунктах пропуска через границу РФ
.
Парламентарии также предлагают установить общий трехдневный срок для внесения сведений о сертификате по русскому языку для мигрантов в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, а также расширить объем таких сведений, включив в них сведения о лице, получившем сертификат (дата рождения, гражданство, серия и номер документа, удостоверяющего личность).
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
ранее отмечал, что депутаты проанализировали необходимые шаги в сфере правоприменения и обратили внимание на проблемные вопросы, которые должны быть решены.
"В рамках постановления направим правительству предложения по трудовой миграции, а также приезжающим с мигрантами семьям. Будем предлагать выработать комплексные решения в пределах компетенции уполномоченных органов власти", - добавлял он.
По словам Яровой, постановление является конкретной дорожной картой по реализации правительством тех комплексных решений, которые законодательно обеспечены парламентом в части защиты прав граждан России, и в противодействии организации нелегальной миграции.
Вице-спикер Госдумы подчеркивала, что за очень короткий период палата сформировала системные решения, решила задачу законодательного обеспечения противодействия нелегальной миграции, дала качественно новый инструмент и возможности правоохранителям, обязанности правительству.