https://ria.ru/20241120/gosduma-1984800599.html

В Госдуме прокомментировали удары ATACMS

В Госдуме прокомментировали удары ATACMS - РИА Новости, 20.11.2024

В Госдуме прокомментировали удары ATACMS

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что ударами дальнобойными американскими ракетами ATACMS... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:51

2024-11-20T12:51

2024-11-20T12:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что ударами дальнобойными американскими ракетами ATACMS киевский режим обрекает Украину на катастрофу, так как Россия будет вынуждена нанести ответный массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины. Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области: пять ракет сбиты, одна повреждена. Жертв и разрушений нет. "Зеленский заигрался в военного диктатора. Атаками на территорию России он обрекает Украину на катастрофу, так как вынуждает пойти на ответный массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины, которые парализуют ее энергосистему. И виновен в этом будет Зеленский и его хозяин в Вашингтоне Джо Байден, которые своими действиями вынуждают нас пойти на такой шаг", - сказал Шеремет. По его словам, режим Зеленского вынуждает Россию наносить удары по украинской энергосистеме, чтобы не допустить новых ракетных атак по своей территории. "К сожалению, киевский режим не внял нашим предупреждениям и продолжает провокации", - добавил депутат. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241120/forbes-1984747048.html

https://ria.ru/20241120/bayden-1984757186.html

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в мире, россия, украина, брянская область, михаил шеремет, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, нато