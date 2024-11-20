Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали удары ATACMS - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/gosduma-1984800599.html
В Госдуме прокомментировали удары ATACMS
В Госдуме прокомментировали удары ATACMS - РИА Новости, 20.11.2024
В Госдуме прокомментировали удары ATACMS
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что ударами дальнобойными американскими ракетами ATACMS... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:51
2024-11-20T12:51
в мире
россия
украина
брянская область
михаил шеремет
джо байден
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898094215_0:793:2231:2048_1920x0_80_0_0_c27cb4d68878028a781bbde63e41df3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что ударами дальнобойными американскими ракетами ATACMS киевский режим обрекает Украину на катастрофу, так как Россия будет вынуждена нанести ответный массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины. Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области: пять ракет сбиты, одна повреждена. Жертв и разрушений нет. "Зеленский заигрался в военного диктатора. Атаками на территорию России он обрекает Украину на катастрофу, так как вынуждает пойти на ответный массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины, которые парализуют ее энергосистему. И виновен в этом будет Зеленский и его хозяин в Вашингтоне Джо Байден, которые своими действиями вынуждают нас пойти на такой шаг", - сказал Шеремет. По его словам, режим Зеленского вынуждает Россию наносить удары по украинской энергосистеме, чтобы не допустить новых ракетных атак по своей территории. "К сожалению, киевский режим не внял нашим предупреждениям и продолжает провокации", - добавил депутат. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241120/forbes-1984747048.html
https://ria.ru/20241120/bayden-1984757186.html
россия
украина
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898094215_0:639:1878:2048_1920x0_80_0_0_fef8e75e5b9098ed0d90090fd6ab1c86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, брянская область, михаил шеремет, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Брянская область, Михаил Шеремет, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО
В Госдуме прокомментировали удары ATACMS

Депутат Шеремет: ударами ATACMS киевский режим обрекает Украину на катастрофу

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что ударами дальнобойными американскими ракетами ATACMS киевский режим обрекает Украину на катастрофу, так как Россия будет вынуждена нанести ответный массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области: пять ракет сбиты, одна повреждена. Жертв и разрушений нет.
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
СМИ сообщили Украине плохие новости о ракетах ATACMS
Вчера, 09:21
"Зеленский заигрался в военного диктатора. Атаками на территорию России он обрекает Украину на катастрофу, так как вынуждает пойти на ответный массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины, которые парализуют ее энергосистему. И виновен в этом будет Зеленский и его хозяин в Вашингтоне Джо Байден, которые своими действиями вынуждают нас пойти на такой шаг", - сказал Шеремет.
По его словам, режим Зеленского вынуждает Россию наносить удары по украинской энергосистеме, чтобы не допустить новых ракетных атак по своей территории.
"К сожалению, киевский режим не внял нашим предупреждениям и продолжает провокации", - добавил депутат.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В США дали России неожиданный совет после решения Байдена по ATACMS
Вчера, 10:06
 
В миреРоссияУкраинаБрянская областьМихаил ШереметДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала