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В Госдуме пояснили, будет ли рабочий день 28 декабря сокращенным - РИА Новости, 20.11.2024
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02:52 20.11.2024 (обновлено: 05:45 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/gosduma-1984728501.html
В Госдуме пояснили, будет ли рабочий день 28 декабря сокращенным
В Госдуме пояснили, будет ли рабочий день 28 декабря сокращенным - РИА Новости, 20.11.2024
В Госдуме пояснили, будет ли рабочий день 28 декабря сокращенным
Рабочий день в субботу, 28 декабря, не будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T02:52
2024-11-20T05:45
ярослав нилов
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лдпр
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Рабочий день в субботу, 28 декабря, не будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).&quot;Двадцать восьмого декабря — не сокращенный рабочий день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря, в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году&quot;, — сказал Нилов.Парламентарий призвал всех работодателей отнестись с пониманием и дать сотрудникам возможность больше отдохнуть.Он также напомнил о законопроекте ЛДПР, которым предлагалось установить 31 декабря выходным днем. По словам Нилова, в случае его принятия, 28 декабря могло бы стать выходным днем.
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ярослав нилов, госдума рф, лдпр, общество
Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Общество
В Госдуме пояснили, будет ли рабочий день 28 декабря сокращенным

Депутат ГД Нилов: рабочий день 28 декабря не будет сокращенным

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Рабочий день в субботу, 28 декабря, не будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
«

"Двадцать восьмого декабря — не сокращенный рабочий день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря, в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году", — сказал Нилов.

Парламентарий призвал всех работодателей отнестись с пониманием и дать сотрудникам возможность больше отдохнуть.
Он также напомнил о законопроекте ЛДПР, которым предлагалось установить 31 декабря выходным днем. По словам Нилова, в случае его принятия, 28 декабря могло бы стать выходным днем.
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