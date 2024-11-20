https://ria.ru/20241120/gosduma-1984728501.html

В Госдуме пояснили, будет ли рабочий день 28 декабря сокращенным

В Госдуме пояснили, будет ли рабочий день 28 декабря сокращенным - РИА Новости, 20.11.2024

В Госдуме пояснили, будет ли рабочий день 28 декабря сокращенным

Рабочий день в субботу, 28 декабря, не будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T02:52

2024-11-20T02:52

2024-11-20T05:45

ярослав нилов

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Рабочий день в субботу, 28 декабря, не будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР)."Двадцать восьмого декабря — не сокращенный рабочий день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря, в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году", — сказал Нилов.Парламентарий призвал всех работодателей отнестись с пониманием и дать сотрудникам возможность больше отдохнуть.Он также напомнил о законопроекте ЛДПР, которым предлагалось установить 31 декабря выходным днем. По словам Нилова, в случае его принятия, 28 декабря могло бы стать выходным днем.

https://ria.ru/20241120/otpusk-1984727709.html

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ярослав нилов, госдума рф, лдпр, общество