https://ria.ru/20241120/gosduma-1984728501.html
В Госдуме пояснили, будет ли рабочий день 28 декабря сокращенным
В Госдуме пояснили, будет ли рабочий день 28 декабря сокращенным - РИА Новости, 20.11.2024
В Госдуме пояснили, будет ли рабочий день 28 декабря сокращенным
Рабочий день в субботу, 28 декабря, не будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T02:52
2024-11-20T02:52
2024-11-20T05:45
ярослав нилов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Рабочий день в субботу, 28 декабря, не будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР)."Двадцать восьмого декабря — не сокращенный рабочий день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря, в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году", — сказал Нилов.Парламентарий призвал всех работодателей отнестись с пониманием и дать сотрудникам возможность больше отдохнуть.Он также напомнил о законопроекте ЛДПР, которым предлагалось установить 31 декабря выходным днем. По словам Нилова, в случае его принятия, 28 декабря могло бы стать выходным днем.
https://ria.ru/20241120/otpusk-1984727709.html
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ярослав нилов, госдума рф, лдпр, общество
Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Общество
В Госдуме пояснили, будет ли рабочий день 28 декабря сокращенным
Депутат ГД Нилов: рабочий день 28 декабря не будет сокращенным