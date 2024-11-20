https://ria.ru/20241120/gorlovka-1984789638.html

В Горловке при обстреле погибла мирная жительница

В Горловке при обстреле погибла мирная жительница - РИА Новости, 20.11.2024

В Горловке при обстреле погибла мирная жительница

Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками микрорайона в центре Горловки, в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:10

2024-11-20T12:10

2024-11-20T12:10

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками микрорайона в центре Горловки, в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела микрорайона "Квартал 88" со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241120/shebekino-1984726270.html

горловка

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия