https://ria.ru/20241120/gorlovka-1984789638.html
В Горловке при обстреле погибла мирная жительница
В Горловке при обстреле погибла мирная жительница - РИА Новости, 20.11.2024
В Горловке при обстреле погибла мирная жительница
Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками микрорайона в центре Горловки, в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:10
2024-11-20T12:10
2024-11-20T12:10
специальная военная операция на украине
горловка
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донецк
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками микрорайона в центре Горловки, в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела микрорайона "Квартал 88" со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241120/shebekino-1984726270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Горловке при обстреле погибла мирная жительница
В Горловке при обстреле со стороны украинских войск погибла мирная жительница