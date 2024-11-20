Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при обстреле погибла мирная жительница - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/gorlovka-1984789638.html
В Горловке при обстреле погибла мирная жительница
В Горловке при обстреле погибла мирная жительница - РИА Новости, 20.11.2024
В Горловке при обстреле погибла мирная жительница
Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками микрорайона в центре Горловки, в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:10
2024-11-20T12:10
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/11/1549221103_0:324:3052:2040_1920x0_80_0_0_b6616db5e12e6b72da584e2764ee4bbb.jpg
ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками микрорайона в центре Горловки, в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела микрорайона "Квартал 88" со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241120/shebekino-1984726270.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/11/1549221103_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_7ee29451de9d11ac197bd02a15d1167f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке при обстреле погибла мирная жительница

В Горловке при обстреле со стороны украинских войск погибла мирная жительница

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобили "скорой помощи"
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Автомобили "скорой помощи" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками микрорайона в центре Горловки, в ДНР, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате обстрела микрорайона "Квартал 88" со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Вчера, 01:51
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала