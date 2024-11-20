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В монастыре под Берлином рассказали об интересе немцев к православию - РИА Новости, 20.11.2024
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Религия
 
08:12 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/germanija-1984739460.html
В монастыре под Берлином рассказали об интересе немцев к православию
В монастыре под Берлином рассказали об интересе немцев к православию - РИА Новости, 20.11.2024
В монастыре под Берлином рассказали об интересе немцев к православию
В Германии есть православные общины, основанные православными коренными немцами, у немцев чувствуется интерес к православию, рассказал РИА Новости настоятель... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T08:12
2024-11-20T08:12
религия
германия
бранденбург
берлин (город)
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. В Германии есть православные общины, основанные православными коренными немцами, у немцев чувствуется интерес к православию, рассказал РИА Новости настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гётшендорфе под Берлином игумен Даниил (Ирбитс). "У нас 3-4 общины немецких по Германии, где священники – сами немецкоязычные коренные немцы, и они служат для немцев, приводят их в православие и катехизируют. Что касается нашего региона и нашей федеральной земли Бранденбург, то интерес коренных немцев к православию наблюдается. Скажу об этом по примеру нашего монастыря в Гётшендорфе: к нам на службы ходят и местные коренные немцы, несколько человек мы даже покрестили этим летом. Буквально вот на днях мы крестили одного молодого человека, немца, он сам живёт в Пренцлау – это в нашей земле, в Бранденбурге. Он ещё год назад подходил ко мне и спрашивал про православие, я ему дал литературу на немецком языке и сказал ему готовиться. Он тщательно готовился, и в сентябре этого года попросил меня, чтобы я его покрестил, он сам выбрал имя Серафим, с которым был крещен", – рассказал игумен. Монастырь в Гётшендорфе, добавил он, вызывает интерес у немецких туристов. "Что касается региона Уккермарк, где находится наш монастырь, то у нас в этом году много приезжало автобусов, и ещё будет в конце ноября автобус с местными немцами, которые интересуются монастырем и православием. Тем более, мы сейчас начали расписывать алтарную часть храма, занимаемся его строительством. Немцев очень интересует эта роспись византийская, и поэтому сейчас больше стали приезжать", – рассказал настоятель. При этом он отметил, что всегда были желающие поступить в монастырь, но ввиду его небольшого размера сейчас людям приходится отказывать в принятии. "Он у нас небольшой. На данный момент нас пять человек в монастыре, и это уже высшая планка, потому что у нас уже нет свободных келий. А так – летом приезжают паломники, женщины и мужчины, которые просто трудятся в монастыре без постоянного проживания: ставят палатки либо приезжают одним днём", – пояснил игумен.
https://ria.ru/20240927/svyaschennik-1975103783.html
https://ria.ru/20240328/anglikanskiy-1936457075.html
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германия, бранденбург, берлин (город), московский патриархат, религия
Религия, Германия, Бранденбург, Берлин (город), Московский Патриархат, Религия
В монастыре под Берлином рассказали об интересе немцев к православию

Игумен Даниил: в Германии есть православные общины, основанные коренными немцами

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. В Германии есть православные общины, основанные православными коренными немцами, у немцев чувствуется интерес к православию, рассказал РИА Новости настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гётшендорфе под Берлином игумен Даниил (Ирбитс).
"У нас 3-4 общины немецких по Германии, где священники – сами немецкоязычные коренные немцы, и они служат для немцев, приводят их в православие и катехизируют. Что касается нашего региона и нашей федеральной земли Бранденбург, то интерес коренных немцев к православию наблюдается. Скажу об этом по примеру нашего монастыря в Гётшендорфе: к нам на службы ходят и местные коренные немцы, несколько человек мы даже покрестили этим летом. Буквально вот на днях мы крестили одного молодого человека, немца, он сам живёт в Пренцлау – это в нашей земле, в Бранденбурге. Он ещё год назад подходил ко мне и спрашивал про православие, я ему дал литературу на немецком языке и сказал ему готовиться. Он тщательно готовился, и в сентябре этого года попросил меня, чтобы я его покрестил, он сам выбрал имя Серафим, с которым был крещен", – рассказал игумен.
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Монастырь в Гётшендорфе, добавил он, вызывает интерес у немецких туристов.
«
"Что касается региона Уккермарк, где находится наш монастырь, то у нас в этом году много приезжало автобусов, и ещё будет в конце ноября автобус с местными немцами, которые интересуются монастырем и православием. Тем более, мы сейчас начали расписывать алтарную часть храма, занимаемся его строительством. Немцев очень интересует эта роспись византийская, и поэтому сейчас больше стали приезжать", – рассказал настоятель.
При этом он отметил, что всегда были желающие поступить в монастырь, но ввиду его небольшого размера сейчас людям приходится отказывать в принятии.
"Он у нас небольшой. На данный момент нас пять человек в монастыре, и это уже высшая планка, потому что у нас уже нет свободных келий. А так – летом приезжают паломники, женщины и мужчины, которые просто трудятся в монастыре без постоянного проживания: ставят палатки либо приезжают одним днём", – пояснил игумен.
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