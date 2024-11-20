https://ria.ru/20241120/gaz-1984691627.html

"Отобрали последнее": Москва снова удивила европейцев

"Отобрали последнее": Москва снова удивила европейцев - РИА Новости, 20.11.2024

"Отобрали последнее": Москва снова удивила европейцев

"Газпром" прекратил поставки газа в Австрию в связи с нарушением порядка расчетов. Министр энергетики Леоноре Гевесслер заявила, что Вена полностью готова к... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T08:00

2024-11-20T08:00

2024-11-20T08:06

экономика

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россия

газпром

omv

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию в связи с нарушением порядка расчетов. Министр энергетики Леоноре Гевесслер заявила, что Вена полностью готова к такому исходу. Однако другие чиновники уверены: многим в стране грозит банкротство из-за неизбежного роста цен на топливо.Пиррова победаАвстрийская компания OMV намерена взыскать с "Газпром экспорт" 230 миллионов евро плюс проценты и издержки — дело 2022-го завершилось в ее пользу."Арбитражное решение будет немедленно зачтено в счет платежей, которые OMV должна произвести по контракту в пользу "Газпром экспорт", — сообщает компания на своем сайте. Ожидаемое ухудшение отношений с российской стороной вплоть до прекращения поставок газа рассчитывают компенсировать "положительным эффектом от возмещения ущерба".Такая уверенность вызывает вопросы у наблюдателей. "Решение Международного арбитражного суда не означает, что расчет компенсации акцептован российской стороной и что эту сумму необходимо вычесть из стандартных платежных обязательств", — указывает генеральный директор "Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора" ("НААНС-Медиа") Тамара Сафонова. К тому же еще весной арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил продолжать ведение спора за рубежом.Однако в остальном OMV оказалась права: в субботу утром вентиль действительно перекрыли. "В соответствии с указом президента о порядке расчетов за газ с контрагентами из недружественных стран отсутствие оплаты ведет к немедленному прекращению поставок, так что итог ожидаемый", — напоминает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Канцлер Карл Нехаммер уверяет, что страна готовилась к прекращению поставок с начала конфликта на Украине.Министр энергетики Леоноре Гевесслер поддержала позицию шефа. Россия — не партнер Австрии, Кремль использует топливо в качестве оружия, заявила она. А также сообщила, что хранилища (ПХГ) заполнены и обеспечат больше, чем годовое потребление. Кроме того, по ее словам, у страны есть другие надежные поставщики.По данным Gas Infrastructure Europe, на 12 октября в ПХГ Австрии было 102,76 миллиарда кубометров топлива — 93% от объема хранилищ. Показатель на 0,54% превышает среднее значение на эту дату за последние пять лет.Нехаммер подчеркнул, что Австрия не позволит себя шантажировать, и пообещал, что граждане не заметят перехода. "Никто не замерзнет зимой, — сказал он. — И ни в одной квартире не будет холодно".Цена вопросаНе все разделяют боевой настрой властей. Так, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль уверена, что для граждан увеличение трат станет непосильным. "Для многих домохозяйств (и я имею в виду не малообеспеченные слои населения) это стало дополнительным бременем, очень тяжелым на фоне общей инфляции, которая подстегивается в том числе и высокими ценами на энергию", — заявила она в эфире RT. К тому же банкротство гостинично-ресторанного бизнеса будет серьезным ударом по экономике государства, так как она в большой степени зависима от зимнего туризма.OMV, в свою очередь, уверяет, что принятые меры по диверсификации позволят компании обеспечивать клиентов в случае перебоев с поставками газа. При этом рассчитывать на СПГ Вене сложно: в отличие от Германии и Нидерландов, у Австрии нет выхода к морю. Она может купить одно-два судна для транспортировки топлива, соглашается Кнайсль, но при этом все равно будет платить гораздо больше, чем соседи.Вместе с тем, по словам экс-главы МИД, зависимость страны от российских энергоносителей очень высокая. Если в 2021 году было порядка 70-75%, то в 2024-м — уже 90.Издание Kleine Zeitung подсчитало, что в декабре 2023 года Россия обеспечивала 98% импорта голубого топлива, в январе 2024-го — 97, в феврале — 87.Найдутся другиеЕсли австрийские власти займут принципиальную позицию, им будем только хуже — в ресурсе заинтересованы другие страны. Поставки через ГИС "Суджа" остались на прежнем уровне. "Газпром" подает газ для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной, — 42,4 миллиона кубометров на 19 ноября, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.Австрийские объемы (порядка 17 миллионов кубометров в сутки) уже расхватали другие, пишет Reuters. В частности, топливо покупают Словакия, Венгрия и опосредованно Чехия. Кроме того, поставки идут в Сербию и Италию.Эксперты отмечают, что Вена может продолжать закупки, но уже через посредников. Такой вариант будет дороже. К тому же биржевые котировки впервые с ноября прошлого года перевалили за 500 долларов за тысячу кубометров, а торги на лондонской бирже ICE в понедельник завершились на 516 долларах."Возможно, австрийская сторона таким образом решила самоустраниться из процесса кулуарных переговоров по сохранению транзита", — отмечает Гривач.Тогда рабочей схемой становится переход права собственности на российские углеводороды на границе России или Белоруссии, что снижает риски, связанные с дальнейшей транспортировкой по территории Украины, добавляет Сафонова. Но и в этом случае из-за большого числа участников сделок все равно придется переплачивать.

https://ria.ru/20241118/gaz-1984329088.html

https://ria.ru/20240413/kurier-1939733914.html

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экономика, австрия, россия, газпром, omv