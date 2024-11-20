https://ria.ru/20241120/fsb-1984753375.html

Задержанный ФСБ гражданин Германии заявил, что был завербован украинцем

Задержанный ФСБ гражданин Германии заявил, что был завербован украинцем - РИА Новости, 20.11.2024

Задержанный ФСБ гражданин Германии заявил, что был завербован украинцем

Задержанный российскими силовиками гражданин Германии Николай Гайдук признал, что в ноябре 2023 года был завербован бывшим сослуживцем украинцем Александром... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T09:49

2024-11-20T09:49

2024-11-20T10:10

германия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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украина

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Задержанный российскими силовиками гражданин Германии Николай Гайдук признал, что в ноябре 2023 года был завербован бывшим сослуживцем украинцем Александром Жоровым для совершения диверсий в России.ФСБ ранее сообщила, что Гайдук, 1967 года рождения, проживавший в Гамбурге, был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши, его целью было организовать диверсионную деятельность на объектах энергетики. При досмотре его автомобиля было изъято пол-литра жидкой взрывчатки. По информации ФСБ, Гайдук причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции в Калининграде."Совершить подрыв его настроил бывший подполковник одесской полиции Александр Жоров, сослуживец Гайдука", - говорится в сюжете телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ. По словам самого Гайдука, Жоров таким образом призывал его "внести лепту" в окончание конфликта на Украине."Вот это разговор, который он повел... Ноябрь 2023 года", - сказал Гайдук.По данным ФСБ, имеющий вид на жительство в Германии гражданин Украины Жоров Александр Анатольевич, 1967 г.р., также проживает в Гамбурге.

https://ria.ru/20241119/krym-1984536467.html

https://ria.ru/20241115/diversant-1983892236.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, гамбург (город), украина