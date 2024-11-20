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Задержанный ФСБ гражданин Германии заявил, что был завербован украинцем - РИА Новости, 20.11.2024
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09:49 20.11.2024 (обновлено: 10:10 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/fsb-1984753375.html
Задержанный ФСБ гражданин Германии заявил, что был завербован украинцем
Задержанный ФСБ гражданин Германии заявил, что был завербован украинцем - РИА Новости, 20.11.2024
Задержанный ФСБ гражданин Германии заявил, что был завербован украинцем
Задержанный российскими силовиками гражданин Германии Николай Гайдук признал, что в ноябре 2023 года был завербован бывшим сослуживцем украинцем Александром... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:49
2024-11-20T10:10
германия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
гамбург (город)
украина
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Задержанный российскими силовиками гражданин Германии Николай Гайдук признал, что в ноябре 2023 года был завербован бывшим сослуживцем украинцем Александром Жоровым для совершения диверсий в России.ФСБ ранее сообщила, что Гайдук, 1967 года рождения, проживавший в Гамбурге, был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши, его целью было организовать диверсионную деятельность на объектах энергетики. При досмотре его автомобиля было изъято пол-литра жидкой взрывчатки. По информации ФСБ, Гайдук причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции в Калининграде."Совершить подрыв его настроил бывший подполковник одесской полиции Александр Жоров, сослуживец Гайдука", - говорится в сюжете телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ. По словам самого Гайдука, Жоров таким образом призывал его "внести лепту" в окончание конфликта на Украине."Вот это разговор, который он повел... Ноябрь 2023 года", - сказал Гайдук.По данным ФСБ, имеющий вид на жительство в Германии гражданин Украины Жоров Александр Анатольевич, 1967 г.р., также проживает в Гамбурге.
https://ria.ru/20241119/krym-1984536467.html
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германия
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германия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, гамбург (город), украина
Германия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Гамбург (город), Украина
Задержанный ФСБ гражданин Германии заявил, что был завербован украинцем

Задержанный ФСБ гражданин Германии заявил, что был завербован украинцем Жоровым

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Задержанный российскими силовиками гражданин Германии Николай Гайдук признал, что в ноябре 2023 года был завербован бывшим сослуживцем украинцем Александром Жоровым для совершения диверсий в России.
ФСБ ранее сообщила, что Гайдук, 1967 года рождения, проживавший в Гамбурге, был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши, его целью было организовать диверсионную деятельность на объектах энергетики. При досмотре его автомобиля было изъято пол-литра жидкой взрывчатки. По информации ФСБ, Гайдук причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции в Калининграде.
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"Совершить подрыв его настроил бывший подполковник одесской полиции Александр Жоров, сослуживец Гайдука", - говорится в сюжете телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ. По словам самого Гайдука, Жоров таким образом призывал его "внести лепту" в окончание конфликта на Украине.
"Вот это разговор, который он повел... Ноябрь 2023 года", - сказал Гайдук.
По данным ФСБ, имеющий вид на жительство в Германии гражданин Украины Жоров Александр Анатольевич, 1967 г.р., также проживает в Гамбурге.
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ГерманияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияГамбург (город)Украина
 
 
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