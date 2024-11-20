https://ria.ru/20241120/fpk-1984731150.html

В поездах почти не осталось "колючих" одеял и старых подушек, отметила ФПК

В поездах почти не осталось "колючих" одеял и старых подушек, отметила ФПК - РИА Новости, 20.11.2024

В поездах почти не осталось "колючих" одеял и старых подушек, отметила ФПК

"Колючие" одеяла, ватные матрасы и старые подушки в российских поездах дальнего следования встречаются теперь очень редко, их заменяют новыми, заявил в интервью РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T04:19

2024-11-20T04:19

2024-11-20T04:19

россия

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

ржд

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Колючие" одеяла, ватные матрасы и старые подушки в российских поездах дальнего следования встречаются теперь очень редко, их заменяют новыми, заявил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. "Постельное белье, матрасы, подушки и одеяла мы меняем на новые – из современных износостойких и гипоаллергенных материалов. Те, кто часто путешествует поездами, могут подтвердить, что сегодня "колючие" одеяла, ватные матрасы и старые подушки встречаются очень редко, но скоро и их мы заменим на новые", - рассказал Пястолов. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 8.00 мск.

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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд