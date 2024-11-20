Рейтинг@Mail.ru
В ФПК рассказали о выплате "подъемных" и росте надбавок для проводников - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/fpk-1984728247.html
В ФПК рассказали о выплате "подъемных" и росте надбавок для проводников
В ФПК рассказали о выплате "подъемных" и росте надбавок для проводников - РИА Новости, 20.11.2024
В ФПК рассказали о выплате "подъемных" и росте надбавок для проводников
Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) выплачивает проводникам "подъемные" при трудоустройстве и через полгода работы, увеличила зональные... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T02:45
2024-11-20T02:45
россия
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912431744_0:231:3197:2029_1920x0_80_0_0_1fc88a4527eac5b17480fa18d008d7a6.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) выплачивает проводникам "подъемные" при трудоустройстве и через полгода работы, увеличила зональные надбавки, установила выплаты за первый и за второй годы работы, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор компании Владимир Пястолов. "Самая массовая профессия в ФПК – это проводник пассажирского вагона. Мы готовы обучать кандидатов без опыта, предлагаем варианты не только постоянной занятости, но и работу на сезон, а также с гибким графиком. Предусмотрены "подъемные" при трудоустройстве и через полгода работы, увеличены зональные надбавки, установлены выплаты за первый и за второй год работы", - рассказал глава ФПК, как компания борется за кадры. Компания также реализует меры социальной поддержки. "Не только пенсионные и медицинские, но и жилищные", - пояснил Пястолов. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
https://ria.ru/20241120/fpk-1984727482.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912431744_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49be8a8219a19b013b8d7104a58317c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд
Россия, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД
В ФПК рассказали о выплате "подъемных" и росте надбавок для проводников

ФПК: компания выплачивает проводникам "подъемные", а также увеличила надбавки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПроводник
Проводник - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Проводник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) выплачивает проводникам "подъемные" при трудоустройстве и через полгода работы, увеличила зональные надбавки, установила выплаты за первый и за второй годы работы, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор компании Владимир Пястолов.
«
"Самая массовая профессия в ФПК – это проводник пассажирского вагона. Мы готовы обучать кандидатов без опыта, предлагаем варианты не только постоянной занятости, но и работу на сезон, а также с гибким графиком. Предусмотрены "подъемные" при трудоустройстве и через полгода работы, увеличены зональные надбавки, установлены выплаты за первый и за второй год работы", - рассказал глава ФПК, как компания борется за кадры.
Компания также реализует меры социальной поддержки. "Не только пенсионные и медицинские, но и жилищные", - пояснил Пястолов.
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Проводник в поезде на железнодорожном вокзале Новосибирск-главный - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
ФПК переоденет проводников и кассиров в новую форму
Вчера, 02:16
 
РоссияВладимир ПястоловФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала