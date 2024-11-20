https://ria.ru/20241120/fpk-1984728247.html

В ФПК рассказали о выплате "подъемных" и росте надбавок для проводников

В ФПК рассказали о выплате "подъемных" и росте надбавок для проводников - РИА Новости, 20.11.2024

В ФПК рассказали о выплате "подъемных" и росте надбавок для проводников

Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) выплачивает проводникам "подъемные" при трудоустройстве и через полгода работы, увеличила зональные... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T02:45

2024-11-20T02:45

2024-11-20T02:45

россия

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

ржд

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) выплачивает проводникам "подъемные" при трудоустройстве и через полгода работы, увеличила зональные надбавки, установила выплаты за первый и за второй годы работы, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор компании Владимир Пястолов. "Самая массовая профессия в ФПК – это проводник пассажирского вагона. Мы готовы обучать кандидатов без опыта, предлагаем варианты не только постоянной занятости, но и работу на сезон, а также с гибким графиком. Предусмотрены "подъемные" при трудоустройстве и через полгода работы, увеличены зональные надбавки, установлены выплаты за первый и за второй год работы", - рассказал глава ФПК, как компания борется за кадры. Компания также реализует меры социальной поддержки. "Не только пенсионные и медицинские, но и жилищные", - пояснил Пястолов. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

https://ria.ru/20241120/fpk-1984727482.html

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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд