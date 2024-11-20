https://ria.ru/20241120/fpk-1984727482.html

ФПК переоденет проводников и кассиров в новую форму

ФПК переоденет проводников и кассиров в новую форму - РИА Новости, 20.11.2024

ФПК переоденет проводников и кассиров в новую форму

Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) до конца 2024 года переоденет всех своих проводников, начальников поездов и билетных кассиров в новую... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T02:16

2024-11-20T02:16

2024-11-20T02:16

федеральная пассажирская компания

владимир пястолов

россия

ржд

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) до конца 2024 года переоденет всех своих проводников, начальников поездов и билетных кассиров в новую форму, сейчас в ней 90% персонала, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор компании Владимир Пястолов. "На сегодняшний день в компании уже 90% начальников поездов, проводников и билетных кассиров обеспечены форменной одеждой нового модельного ряда, до конца текущего года работа будет завершена", - сказал глава ФПК. Пястолов отметил, что компания стремилась создать не только красивый дизайн, но и сделать форму функциональной и удобной. "В комплекты добавлены плащи, платья, жилеты, женская обувь, шарфы, перчатки. Для проводников фирменных поездов и "Ласточек" предусмотрены брендированные аксессуары: сумка для ручной клади, дорожный чемодан и чехол для одежды", - напомнил он. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

https://ria.ru/20241120/fpk-1984722697.html

https://ria.ru/20241114/rzhd-1983749636.html

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федеральная пассажирская компания, владимир пястолов, россия, ржд