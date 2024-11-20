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ФПК переоденет проводников и кассиров в новую форму - РИА Новости, 20.11.2024
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02:16 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/fpk-1984727482.html
ФПК переоденет проводников и кассиров в новую форму
ФПК переоденет проводников и кассиров в новую форму - РИА Новости, 20.11.2024
ФПК переоденет проводников и кассиров в новую форму
Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) до конца 2024 года переоденет всех своих проводников, начальников поездов и билетных кассиров в новую... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T02:16
2024-11-20T02:16
федеральная пассажирская компания
владимир пястолов
россия
ржд
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) до конца 2024 года переоденет всех своих проводников, начальников поездов и билетных кассиров в новую форму, сейчас в ней 90% персонала, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор компании Владимир Пястолов. "На сегодняшний день в компании уже 90% начальников поездов, проводников и билетных кассиров обеспечены форменной одеждой нового модельного ряда, до конца текущего года работа будет завершена", - сказал глава ФПК. Пястолов отметил, что компания стремилась создать не только красивый дизайн, но и сделать форму функциональной и удобной. "В комплекты добавлены плащи, платья, жилеты, женская обувь, шарфы, перчатки. Для проводников фирменных поездов и "Ласточек" предусмотрены брендированные аксессуары: сумка для ручной клади, дорожный чемодан и чехол для одежды", - напомнил он. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
https://ria.ru/20241120/fpk-1984722697.html
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федеральная пассажирская компания, владимир пястолов, россия, ржд
Федеральная пассажирская компания, Владимир Пястолов, Россия, РЖД
ФПК переоденет проводников и кассиров в новую форму

ФПК до конца 2024 года переоденет всех проводников и кассиров в новую форму

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроводник в поезде на железнодорожном вокзале "Новосибирск-главный"
Проводник в поезде на железнодорожном вокзале Новосибирск-главный - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проводник в поезде на железнодорожном вокзале "Новосибирск-главный". Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) до конца 2024 года переоденет всех своих проводников, начальников поездов и билетных кассиров в новую форму, сейчас в ней 90% персонала, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор компании Владимир Пястолов.
"На сегодняшний день в компании уже 90% начальников поездов, проводников и билетных кассиров обеспечены форменной одеждой нового модельного ряда, до конца текущего года работа будет завершена", - сказал глава ФПК.
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Пястолов отметил, что компания стремилась создать не только красивый дизайн, но и сделать форму функциональной и удобной.
"В комплекты добавлены плащи, платья, жилеты, женская обувь, шарфы, перчатки. Для проводников фирменных поездов и "Ласточек" предусмотрены брендированные аксессуары: сумка для ручной клади, дорожный чемодан и чехол для одежды", - напомнил он.
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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