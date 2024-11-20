https://ria.ru/20241120/fpk-1984722697.html

"Дочка" РЖД планирует перевезти в поездах рекордное число пассажиров

"Дочка" РЖД планирует перевезти в поездах рекордное число пассажиров - РИА Новости, 20.11.2024

"Дочка" РЖД планирует перевезти в поездах рекордное число пассажиров

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в 2024 году планирует перевезти в поездах дальнего следования рекордные за всю свою историю более 110... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T00:44

2024-11-20T00:44

2024-11-20T00:44

россия

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

ржд

экономика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в 2024 году планирует перевезти в поездах дальнего следования рекордные за всю свою историю более 110 миллионов человек, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор компании Владимир Пястолов. В этом году ФПК отмечает 15-летний юбилей. "Юбилейный год обещает стать рекордным по количеству перевезенных пассажиров поездами собственного формирования: по прогнозам эта цифра превысит 110 миллионов человек. А за всю историю ФПК мы перевезли порядка 1,5 миллиарда человек", - рассказал Пястолов. Он отметил, что компания уделяет серьезное внимание развитию сервиса, в том числе онлайн, обновляет вагонный парк, чтобы обеспечить комфорт в пути. "Например, билет на поезд можно купить, не выходя из дома: на сайте или в приложении. А для посадки в поезд проводнику достаточно показать только паспорт или иной документ, по которому оформлен билет", - напомнил глава ФПК. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

https://ria.ru/20241114/rzhd-1983776020.html

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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, экономика