https://ria.ru/20241120/fpk-1984722697.html
"Дочка" РЖД планирует перевезти в поездах рекордное число пассажиров
"Дочка" РЖД планирует перевезти в поездах рекордное число пассажиров - РИА Новости, 20.11.2024
"Дочка" РЖД планирует перевезти в поездах рекордное число пассажиров
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в 2024 году планирует перевезти в поездах дальнего следования рекордные за всю свою историю более 110... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T00:44
2024-11-20T00:44
2024-11-20T00:44
россия
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
ржд
экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в 2024 году планирует перевезти в поездах дальнего следования рекордные за всю свою историю более 110 миллионов человек, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор компании Владимир Пястолов. В этом году ФПК отмечает 15-летний юбилей. "Юбилейный год обещает стать рекордным по количеству перевезенных пассажиров поездами собственного формирования: по прогнозам эта цифра превысит 110 миллионов человек. А за всю историю ФПК мы перевезли порядка 1,5 миллиарда человек", - рассказал Пястолов. Он отметил, что компания уделяет серьезное внимание развитию сервиса, в том числе онлайн, обновляет вагонный парк, чтобы обеспечить комфорт в пути. "Например, билет на поезд можно купить, не выходя из дома: на сайте или в приложении. А для посадки в поезд проводнику достаточно показать только паспорт или иной документ, по которому оформлен билет", - напомнил глава ФПК. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
https://ria.ru/20241114/rzhd-1983776020.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, экономика
Россия, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Экономика
"Дочка" РЖД планирует перевезти в поездах рекордное число пассажиров
ФПК в 2024 году планирует перевезти в поездах рекордные 110 миллионов человек
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в 2024 году планирует перевезти в поездах дальнего следования рекордные за всю свою историю более 110 миллионов человек, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор компании Владимир Пястолов.
В этом году ФПК отмечает 15-летний юбилей.
"Юбилейный год обещает стать рекордным по количеству перевезенных пассажиров поездами собственного формирования: по прогнозам эта цифра превысит 110 миллионов человек. А за всю историю ФПК мы перевезли порядка 1,5 миллиарда человек", - рассказал Пястолов.
Он отметил, что компания уделяет серьезное внимание развитию сервиса, в том числе онлайн, обновляет вагонный парк, чтобы обеспечить комфорт в пути. "Например, билет на поезд можно купить, не выходя из дома: на сайте или в приложении. А для посадки в поезд проводнику достаточно показать только паспорт или иной документ, по которому оформлен билет", - напомнил глава ФПК.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России
в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.