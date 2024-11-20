https://ria.ru/20241120/ford--1984892584.html

Ford намерен сократить 2,9 тысячи рабочих мест в ФРГ к концу 2027 года

Ford намерен сократить 2,9 тысячи рабочих мест в ФРГ к концу 2027 года - РИА Новости, 20.11.2024

Ford намерен сократить 2,9 тысячи рабочих мест в ФРГ к концу 2027 года

Автомобильный производитель Ford планирует сократить 2,9 тысячи рабочих мест в Германии к концу 2027 года, сообщило в среду издание FAZ. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:21

2024-11-20T18:21

2024-11-20T18:21

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Автомобильный производитель Ford планирует сократить 2,9 тысячи рабочих мест в Германии к концу 2027 года, сообщило в среду издание FAZ. "Ford хочет сократить 4 тысячи из 28 тысяч рабочих мест в Европе к концу 2027 года, сообщил FAZ управляющий директор Маркус Вассенберг", - пишет издание. "В Германии будет сокращено 2,9 тысячи рабочих мест, что особенно затронет завод в Кёльне", - добавляет FAZ. По словам Вассенберга, европейский сегмент бизнеса Ford несёт убытки и не может полагаться на то, что материнская компания будет покрывать эти убытки. "Все планы по электромобилям были, в целом, более оптимистичными, чем наблюдаемые нами сейчас цифры продаж. Это не проблема чисто у Ford", - сказал FAZ топ-менеджер компании. Также давление на европейский сегмент Ford оказывают жесткие экологические стандарты в ЕС, включая планы по запрету на регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ЕС с 2035 года. Ранее глава производственного совета немецкого автоконцерна Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.

https://ria.ru/20241029/germaniya-1980786401.html

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германия, европа, ford motor, евросоюз, volkswagen group, volkswagen touareg, в мире