https://ria.ru/20241120/forbes-1984747048.html

СМИ сообщили Украине плохие новости о ракетах ATACMS

СМИ сообщили Украине плохие новости о ракетах ATACMS - РИА Новости, 20.11.2024

СМИ сообщили Украине плохие новости о ракетах ATACMS

К концу января следующего года у Украины может закончиться запас американских ракет ATACMS, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T09:21

2024-11-20T09:21

2024-11-20T15:07

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нато

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. К концу января следующего года у Украины может закончиться запас американских ракет ATACMS, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."К концу января возможны или даже вероятны два события. У Украины могут закончиться ATACMS, а новая администрация Трампа может сократить или даже прекратить американскую помощь Киеву, а также отменить разрешение украинцам использовать оружие американского производства по целям в России", — указал Экс.Обозреватель отметил, что США за время конфликта могли поставить украинцам меньше 50 единиц своих американских ракет и некоторые из них уже были использованы.Он подчеркнул, что поставка новых ATACMS Украине также не гарантирована, поскольку американская армия еще не в полной мере оснащена их заменой.Во вторник Минобороны сообщило, что ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.В воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения для поражения объектов в глубине российской территории.Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984688109.html

https://ria.ru/20241119/problema-1984681215.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, нато, forbes