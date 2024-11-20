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СМИ сообщили Украине плохие новости о ракетах ATACMS - РИА Новости, 20.11.2024
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09:21 20.11.2024 (обновлено: 15:07 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/forbes-1984747048.html
СМИ сообщили Украине плохие новости о ракетах ATACMS
СМИ сообщили Украине плохие новости о ракетах ATACMS - РИА Новости, 20.11.2024
СМИ сообщили Украине плохие новости о ракетах ATACMS
К концу января следующего года у Украины может закончиться запас американских ракет ATACMS, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:21
2024-11-20T15:07
в мире
украина
киев
сша
владимир путин
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. К концу января следующего года у Украины может закончиться запас американских ракет ATACMS, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."К концу января возможны или даже вероятны два события. У Украины могут закончиться ATACMS, а новая администрация Трампа может сократить или даже прекратить американскую помощь Киеву, а также отменить разрешение украинцам использовать оружие американского производства по целям в России", — указал Экс.Обозреватель отметил, что США за время конфликта могли поставить украинцам меньше 50 единиц своих американских ракет и некоторые из них уже были использованы.Он подчеркнул, что поставка новых ATACMS Украине также не гарантирована, поскольку американская армия еще не в полной мере оснащена их заменой.Во вторник Минобороны сообщило, что ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.В воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения для поражения объектов в глубине российской территории.Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984688109.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, нато, forbes
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО, Forbes
СМИ сообщили Украине плохие новости о ракетах ATACMS

Forbes: к концу января у Украины может закончиться запас ракет ATACMS

© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. К концу января следующего года у Украины может закончиться запас американских ракет ATACMS, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
«
"К концу января возможны или даже вероятны два события. У Украины могут закончиться ATACMS, а новая администрация Трампа может сократить или даже прекратить американскую помощь Киеву, а также отменить разрешение украинцам использовать оружие американского производства по целям в России", — указал Экс.
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Обозреватель отметил, что США за время конфликта могли поставить украинцам меньше 50 единиц своих американских ракет и некоторые из них уже были использованы.
Он подчеркнул, что поставка новых ATACMS Украине также не гарантирована, поскольку американская армия еще не в полной мере оснащена их заменой.
Во вторник Минобороны сообщило, что ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.
В воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения для поражения объектов в глубине российской территории.
Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
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В миреУкраинаКиевСШАВладимир ПутинДжо БайденВооруженные силы УкраиныНАТОForbes
 
 
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