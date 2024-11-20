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Турция выступила против решения США разрешить удары вглубь России - РИА Новости, 20.11.2024
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13:01 20.11.2024 (обновлено: 16:02 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/erdogan-1984802335.html
Турция выступила против решения США разрешить удары вглубь России
Турция выступила против решения США разрешить удары вглубь России - РИА Новости, 20.11.2024
Турция выступила против решения США разрешить удары вглубь России
Анкара не считает правильным решение Вашингтона разрешить Киеву бить американскими ракетами по территории России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:01
2024-11-20T16:02
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АНКАРА, 20 ноя — РИА Новости. Анкара не считает правильным решение Вашингтона разрешить Киеву бить американскими ракетами по территории России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении с саммита G20 в Рио-де-Жанейро. "Прежде всего мы не считаем правильным это решение и не поощряем его", — сказал турецкий лидер.Он отметил, что решение президента США Джо Байдена спровоцирует эскалацию конфликта на Украине и приведет к еще большей реакции России."Сейчас господин Байден принял решение, которое можно расценить как шаг, направленный на разжигание войны, на то, чтобы она никогда не закончилась и даже разрасталась", — подчеркнул Эрдоган.Он также напомнил, что Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину России."Все это может поставить регион и весь мир на грань новой масштабной войны", — заключил Эрдоган.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Во вторник российский лидер утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.
https://ria.ru/20241120/ssha-1984757975.html
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турция, россия, сша, в мире
Турция, Россия, США, В мире
Турция выступила против решения США разрешить удары вглубь России

Эрдоган назвал решение США разрешить удары вглубь России неправильным

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 20 ноя — РИА Новости. Анкара не считает правильным решение Вашингтона разрешить Киеву бить американскими ракетами по территории России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении с саммита G20 в Рио-де-Жанейро.
"Прежде всего мы не считаем правильным это решение и не поощряем его", — сказал турецкий лидер.
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Посол рассказал о возможной цели разрешения США ударов вглубь России
Вчера, 10:09
Он отметил, что решение президента США Джо Байдена спровоцирует эскалацию конфликта на Украине и приведет к еще большей реакции России.
"Сейчас господин Байден принял решение, которое можно расценить как шаг, направленный на разжигание войны, на то, чтобы она никогда не закончилась и даже разрасталась", — подчеркнул Эрдоган.
Он также напомнил, что Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину России.
"Все это может поставить регион и весь мир на грань новой масштабной войны", — заключил Эрдоган.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В США сделали предупреждение Зеленскому
Вчера, 10:56
В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
Во вторник российский лидер утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
СМИ сообщили Украине плохие новости о ракетах ATACMS
Вчера, 09:21
 
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