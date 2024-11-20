https://ria.ru/20241120/erdogan-1984802335.html

Турция выступила против решения США разрешить удары вглубь России

Турция выступила против решения США разрешить удары вглубь России - РИА Новости, 20.11.2024

Турция выступила против решения США разрешить удары вглубь России

Анкара не считает правильным решение Вашингтона разрешить Киеву бить американскими ракетами по территории России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:01

2024-11-20T13:01

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АНКАРА, 20 ноя — РИА Новости. Анкара не считает правильным решение Вашингтона разрешить Киеву бить американскими ракетами по территории России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении с саммита G20 в Рио-де-Жанейро. "Прежде всего мы не считаем правильным это решение и не поощряем его", — сказал турецкий лидер.Он отметил, что решение президента США Джо Байдена спровоцирует эскалацию конфликта на Украине и приведет к еще большей реакции России."Сейчас господин Байден принял решение, которое можно расценить как шаг, направленный на разжигание войны, на то, чтобы она никогда не закончилась и даже разрасталась", — подчеркнул Эрдоган.Он также напомнил, что Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину России."Все это может поставить регион и весь мир на грань новой масштабной войны", — заключил Эрдоган.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Во вторник российский лидер утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.

https://ria.ru/20241120/ssha-1984757975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, россия, сша, в мире