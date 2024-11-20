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В Ейске объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 20.11.2024
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15:42 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/ejsk-1984855886.html
В Ейске объявили отбой ракетной опасности
В Ейске объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 20.11.2024
В Ейске объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Ейске в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в ЕДДС Ейского района. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:42
2024-11-20T15:42
происшествия
ейск
краснодарский край
ейский район
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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Ейске в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в ЕДДС Ейского района. В среду днем диспетчер службы информировал об объявлении ракетной опасности в Ейске, отметив, что сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало. "Да", - ответил диспетчер, отвечая на вопрос о том, отменили ли ракетную опасность в городе.
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происшествия, ейск, краснодарский край, ейский район
Происшествия, Ейск, Краснодарский край, Ейский район
В Ейске объявили отбой ракетной опасности

В Ейске в Краснодарском крае объявили отбой ракетной опасности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Ейске в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в ЕДДС Ейского района.
В среду днем диспетчер службы информировал об объявлении ракетной опасности в Ейске, отметив, что сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало.
"Да", - ответил диспетчер, отвечая на вопрос о том, отменили ли ракетную опасность в городе.
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ПроисшествияЕйскКраснодарский крайЕйский район
 
 
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