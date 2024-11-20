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В Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом - РИА Новости, 20.11.2024
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20:19 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/dubay-1984907805.html
В Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом
В Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом - РИА Новости, 20.11.2024
В Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом
Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае, сообщает в среду пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T20:19
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ДУБАЙ, 20 ноя - РИА Новости. Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае, сообщает в среду пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. Презентация слитка, изготовленного предприятием Emirates Minting Factory, состоялась на церемонии закрытия конференции Dubai Metals Conference 2024. Прямо на церемонии изделие было внесено к Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории, отмечает пресс-служба.
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дубай, в мире, оаэ
Дубай, В мире, ОАЭ
В Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом

В Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ДУБАЙ, 20 ноя - РИА Новости. Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае, сообщает в среду пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
Презентация слитка, изготовленного предприятием Emirates Minting Factory, состоялась на церемонии закрытия конференции Dubai Metals Conference 2024.
Прямо на церемонии изделие было внесено к Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории, отмечает пресс-служба.
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