https://ria.ru/20241120/dubay-1984907805.html

В Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом

В Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом - РИА Новости, 20.11.2024

В Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом

Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае, сообщает в среду пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T20:19

2024-11-20T20:19

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ДУБАЙ, 20 ноя - РИА Новости. Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае, сообщает в среду пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. Презентация слитка, изготовленного предприятием Emirates Minting Factory, состоялась на церемонии закрытия конференции Dubai Metals Conference 2024. Прямо на церемонии изделие было внесено к Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20241020/zoloto-1978949283.html

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