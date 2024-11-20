https://ria.ru/20241120/dtp--1984809041.html
В Пермском крае в ДТП со стоящим грузовиком погибли четыре человека
В Пермском крае в ДТП со стоящим грузовиком погибли четыре человека - РИА Новости, 20.11.2024
В Пермском крае в ДТП со стоящим грузовиком погибли четыре человека
Четыре человека погибли на трассе в Пермском крае при столкновении минивэна со стоящим грузовиком, на котором меняли колеса, сообщила пресс-служба краевого... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:21
2024-11-20T13:21
2024-11-20T17:27
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 20 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли на трассе в Пермском крае при столкновении минивэна со стоящим грузовиком, на котором меняли колеса, сообщила пресс-служба краевого ГУМВД России. По данным ведомства, ночью на трассе Чернушка - Тюш автомобиль Nissan Serena врезался в стоящий грузовой автомобиль Sitrak, водитель которого менял колеса. Установлено, что знак аварийной остановки перед фурой был выставлен, аварийная сигнализация включена. "В результате ДТП погибли: водитель и два пассажира Nissan, а также мужчина, который помогал менять колесо. Водитель грузовика жив, травм не получил", - говорится в сообщении. Краевая прокуратура проинформировала, что правоохранительными органами после ДТП возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
https://ria.ru/20241120/ivanovo-1984780795.html
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происшествия, пермский край, россия, чернушка
Происшествия, Пермский край, Россия, Чернушка
В Пермском крае в ДТП со стоящим грузовиком погибли четыре человека
В Пермском крае при столкновении минивэна с грузовиком погибли четыре человека