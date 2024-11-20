https://ria.ru/20241120/dtp--1984809041.html

В Пермском крае в ДТП со стоящим грузовиком погибли четыре человека

В Пермском крае в ДТП со стоящим грузовиком погибли четыре человека - РИА Новости, 20.11.2024

В Пермском крае в ДТП со стоящим грузовиком погибли четыре человека

Четыре человека погибли на трассе в Пермском крае при столкновении минивэна со стоящим грузовиком, на котором меняли колеса, сообщила пресс-служба краевого... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:21

2024-11-20T13:21

2024-11-20T17:27

происшествия

пермский край

россия

чернушка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984813573_32:0:1902:1052_1920x0_80_0_0_cacfe171f3d7b65d4f643655a09667ae.png

ПЕРМЬ, 20 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли на трассе в Пермском крае при столкновении минивэна со стоящим грузовиком, на котором меняли колеса, сообщила пресс-служба краевого ГУМВД России. По данным ведомства, ночью на трассе Чернушка - Тюш автомобиль Nissan Serena врезался в стоящий грузовой автомобиль Sitrak, водитель которого менял колеса. Установлено, что знак аварийной остановки перед фурой был выставлен, аварийная сигнализация включена. "В результате ДТП погибли: водитель и два пассажира Nissan, а также мужчина, который помогал менять колесо. Водитель грузовика жив, травм не получил", - говорится в сообщении. Краевая прокуратура проинформировала, что правоохранительными органами после ДТП возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

https://ria.ru/20241120/ivanovo-1984780795.html

https://ria.ru/20241119/barnaul-1984601957.html

пермский край

россия

чернушка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермский край, россия, чернушка