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Выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля
Выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля - РИА Новости, 20.11.2024
Выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля
Досрочные выборы президента Абхазии могут состояться 15 февраля, сообщил РИА Новости источник в ЦИК Абхазии. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:42
2024-11-20T09:42
2024-11-20T09:54
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СУХУМ, 20 ноя – РИА Новости. Досрочные выборы президента Абхазии могут состояться 15 февраля, сообщил РИА Новости источник в ЦИК Абхазии.Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. Как заявил спикер парламента Лаша Ашуба, вице-президент Абхазии Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов."Мы целимся в дату 15 февраля", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ходе консультаций дата может измениться. "Решение о дате выборов принимает парламент", - сказал источник.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. В понедельник на переговорах властей и оппозиции удалось договориться, что президент уходит в отставку, а сторонники оппозиции освобождают правительственный квартал.
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984617436.html
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984451158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия
Выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля
Досрочные выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля
СУХУМ, 20 ноя – РИА Новости. Досрочные выборы президента Абхазии могут состояться 15 февраля, сообщил РИА Новости источник в ЦИК Абхазии.
Во вторник парламент Абхазии
принял отставку президента республики Аслана Бжании. Как заявил спикер парламента Лаша Ашуба, вице-президент Абхазии Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов.
"Мы целимся в дату 15 февраля", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе консультаций дата может измениться. "Решение о дате выборов принимает парламент", - сказал источник.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. В понедельник на переговорах властей и оппозиции удалось договориться, что президент уходит в отставку, а сторонники оппозиции освобождают правительственный квартал.