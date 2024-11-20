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Выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля - РИА Новости, 20.11.2024
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09:42 20.11.2024 (обновлено: 09:54 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/dosrochnye-1984749384.html
Выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля
Выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля - РИА Новости, 20.11.2024
Выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля
Досрочные выборы президента Абхазии могут состояться 15 февраля, сообщил РИА Новости источник в ЦИК Абхазии. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:42
2024-11-20T09:54
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СУХУМ, 20 ноя – РИА Новости. Досрочные выборы президента Абхазии могут состояться 15 февраля, сообщил РИА Новости источник в ЦИК Абхазии.Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. Как заявил спикер парламента Лаша Ашуба, вице-президент Абхазии Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов."Мы целимся в дату 15 февраля", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ходе консультаций дата может измениться. "Решение о дате выборов принимает парламент", - сказал источник.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. В понедельник на переговорах властей и оппозиции удалось договориться, что президент уходит в отставку, а сторонники оппозиции освобождают правительственный квартал.
https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984617436.html
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в мире, абхазия
В мире, Абхазия
Выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля

Досрочные выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАслан Бжания
Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / POOL
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СУХУМ, 20 ноя – РИА Новости. Досрочные выборы президента Абхазии могут состояться 15 февраля, сообщил РИА Новости источник в ЦИК Абхазии.
Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. Как заявил спикер парламента Лаша Ашуба, вице-президент Абхазии Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов.
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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19 ноября, 14:52
"Мы целимся в дату 15 февраля", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе консультаций дата может измениться. "Решение о дате выборов принимает парламент", - сказал источник.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. В понедельник на переговорах властей и оппозиции удалось договориться, что президент уходит в отставку, а сторонники оппозиции освобождают правительственный квартал.
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