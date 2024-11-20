https://ria.ru/20241120/dosrochnye-1984749384.html

Выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля

Выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля - РИА Новости, 20.11.2024

Выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля

Досрочные выборы президента Абхазии могут состояться 15 февраля, сообщил РИА Новости источник в ЦИК Абхазии. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T09:42

2024-11-20T09:42

2024-11-20T09:54

в мире

абхазия

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СУХУМ, 20 ноя – РИА Новости. Досрочные выборы президента Абхазии могут состояться 15 февраля, сообщил РИА Новости источник в ЦИК Абхазии.Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. Как заявил спикер парламента Лаша Ашуба, вице-президент Абхазии Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов."Мы целимся в дату 15 февраля", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ходе консультаций дата может измениться. "Решение о дате выборов принимает парламент", - сказал источник.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. В понедельник на переговорах властей и оппозиции удалось договориться, что президент уходит в отставку, а сторонники оппозиции освобождают правительственный квартал.

https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984617436.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, абхазия