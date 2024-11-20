Додон анонсировал массовый протест из-за итогов президентских выборов
Додон анонсировал массовый протест в Молдавии из-за итогов президентских выборов
Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил о проведении массового протеста в Кишиневе 28 ноября в связи с несогласием с итогами недавних президентских выборов.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. Прозападный президент Майя Санду набрала 55,33% голосов, экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Ранее Додон неоднократно критиковал избирательный процесс, указывая на возможные фальсификации в ходе голосования.
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"Партия социалистов эти президентские выборы не признала. Мы выявили массу нарушений и продолжаем бороться в судах. Мы будем настаивать на пересчете голосов, в том числе в Конституционном суде. В следующий четверг, 28 ноября, состоится масштабная акция перед зданием Конституционного суда", - заявил Додон в эфире телеканала Exclusive TV.
Конституционный суд Молдавии примет решение по итогам выборов и подтверждению мандата президента Санду также 28 ноября.
Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Оппозиция в Молдавии, в частности, партия социалистов, коммунисты, блок "Победа", ориентированы на сохранение прагматичных отношений с Россией. Они признают значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
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