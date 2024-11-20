https://ria.ru/20241120/dodon-1984915532.html

Додон анонсировал массовый протест из-за итогов президентских выборов

Додон анонсировал массовый протест из-за итогов президентских выборов - РИА Новости, 20.11.2024

Додон анонсировал массовый протест из-за итогов президентских выборов

Лидер оппозиционной в Молдавии партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил о проведении массового протеста в Кишиневе 28 ноября в связи с несогласием с итогами РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T22:24

2024-11-20T22:24

2024-11-20T22:25

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил о проведении массового протеста в Кишиневе 28 ноября в связи с несогласием с итогами недавних президентских выборов. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. Прозападный президент Майя Санду набрала 55,33% голосов, экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Ранее Додон неоднократно критиковал избирательный процесс, указывая на возможные фальсификации в ходе голосования. "Партия социалистов эти президентские выборы не признала. Мы выявили массу нарушений и продолжаем бороться в судах. Мы будем настаивать на пересчете голосов, в том числе в Конституционном суде. В следующий четверг, 28 ноября, состоится масштабная акция перед зданием Конституционного суда", - заявил Додон в эфире телеканала Exclusive TV. Конституционный суд Молдавии примет решение по итогам выборов и подтверждению мандата президента Санду также 28 ноября. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Оппозиция в Молдавии, в частности, партия социалистов, коммунисты, блок "Победа", ориентированы на сохранение прагматичных отношений с Россией. Они признают значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.

https://ria.ru/20241116/moldaviya-1984137209.html

https://ria.ru/20241119/dodon-1984612571.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, игорь додон, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024