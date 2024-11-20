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Отремонтированный ДК открылся в Даниловском районе Ярославской области
Отремонтированный ДК открылся в Даниловском районе Ярославской области - РИА Новости, 20.11.2024
Отремонтированный ДК открылся в Даниловском районе Ярославской области
Дом культуры открылся после капитального ремонта в Даниловском районе Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T22:32
2024-11-20T22:32
2024-11-20T22:32
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Дом культуры открылся после капитального ремонта в Даниловском районе Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. "Дом культуры в Даниловском районе открылся после капитального ремонта. Учреждение в деревне Телицино отремонтировали на средства национального проекта "Культура", который в регионе реализует правительство области", - говорится в сообщении. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, сообщил, что на капремонт было выделено более 8 миллионов рублей. "Обновили фасад здания, крышу, зрительный зал и внутренние помещения. Кроме того, заменены системы отопления, водоснабжения, вентиляции и электроснабжения, а также установлена пожарная сигнализация. Входная группа и туалетная комната оборудованы с учетом потребностей маломобильных людей", - рассказал губернатор. В сельском ДК по случаю открытия состоялась праздничная программа. Мероприятие посетила и. о. министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова. Она подчеркнула, что благодаря участию в нацпроекте "Культура", инициированном президентом России Владимиром Путиным, повысились престижность и привлекательность Дома культуры. "Именно здесь различные категории граждан – дети, молодежь, взрослые, пожилые люди – имеют возможность в доступной форме реализовать свои потребности в самодеятельном искусстве, активно участвовать в культурной жизни не только своего села, но и района", - цитирует Ширшову пресс-служба областного правительства.
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общество, ярославская область, даниловский район, россия, михаил евраев, владимир путин
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Даниловский район, Россия, Михаил Евраев, Владимир Путин
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Дом культуры открылся после капитального ремонта в Даниловском районе Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.
"Дом культуры в Даниловском районе открылся после капитального ремонта. Учреждение в деревне Телицино отремонтировали на средства национального проекта "Культура", который в регионе реализует правительство области", - говорится в сообщении.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, сообщил, что на капремонт было выделено более 8 миллионов рублей.
"Обновили фасад здания, крышу, зрительный зал и внутренние помещения. Кроме того, заменены системы отопления, водоснабжения, вентиляции и электроснабжения, а также установлена пожарная сигнализация. Входная группа и туалетная комната оборудованы с учетом потребностей маломобильных людей", - рассказал губернатор.
В сельском ДК по случаю открытия состоялась праздничная программа. Мероприятие посетила и. о. министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова. Она подчеркнула, что благодаря участию в нацпроекте "Культура", инициированном президентом России Владимиром Путиным, повысились престижность и привлекательность Дома культуры.
"Именно здесь различные категории граждан – дети, молодежь, взрослые, пожилые люди – имеют возможность в доступной форме реализовать свои потребности в самодеятельном искусстве, активно участвовать в культурной жизни не только своего села, но и района", - цитирует Ширшову пресс-служба областного правительства.