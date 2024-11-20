https://ria.ru/20241120/dialog-1984917100.html

АНО "Диалог" предложила объединить международное фактчекинговое сообщество

АНО "Диалог" предложила объединить международное фактчекинговое сообщество - РИА Новости, 21.11.2024

АНО "Диалог" предложила объединить международное фактчекинговое сообщество

АНО "Диалог" предлагает объединить международное фактчекинговое сообщество в рамках международной ассоциации Global Factсhecking Network (GFCN), заявил... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-20T22:50

2024-11-20T22:50

2024-11-21T00:09

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981226513_0:0:3152:1772_1920x0_80_0_0_8c95e2112f33ecd6ce0a381076f9948f.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. АНО "Диалог" предлагает объединить международное фактчекинговое сообщество в рамках международной ассоциации Global Factсhecking Network (GFCN), заявил генеральный директор АНО "Диалог" Владимир Табак на пленарной сессии форума "Диалог о фейках 2.0".В октябре глава "Диалога" сообщил о планах создания международной фактчекинговой организации, которая будет разрабатывать сервисы для опровержения фейковой информации. Как пояснил Табак, новая ассоциация получит название GFCN — Global Factсhecking Network. Ее целью станет объединение сообщества фактчекеров и выработка общих стандартов проверки фактов.Он отметил, что АНО "Диалог" будет руководствоваться принципом коллегиальности в работе GFCN. По словам Табака, планируется создать совет при ассоциации, который будет принимать решение о приеме новых участников организации — как физических, так и юридических лиц.По его словам, ассоциация начнет работать после того, как она официально будет зарегистрирована в министерстве юстиции РФ. Документы в Минюст планируется подать в ближайшее время.Международный форум "Диалог о фейках 2.0" прошел в Москве в среду.

https://ria.ru/20241107/wildberries-1982350534.html

https://ria.ru/20241029/wildberries-1980623463.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва