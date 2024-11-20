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АНО "Диалог" предложила объединить международное фактчекинговое сообщество
АНО "Диалог" предложила объединить международное фактчекинговое сообщество - РИА Новости, 21.11.2024
АНО "Диалог" предложила объединить международное фактчекинговое сообщество
АНО "Диалог" предлагает объединить международное фактчекинговое сообщество в рамках международной ассоциации Global Factсhecking Network (GFCN), заявил... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-20T22:50
2024-11-20T22:50
2024-11-21T00:09
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. АНО "Диалог" предлагает объединить международное фактчекинговое сообщество в рамках международной ассоциации Global Factсhecking Network (GFCN), заявил генеральный директор АНО "Диалог" Владимир Табак на пленарной сессии форума "Диалог о фейках 2.0".В октябре глава "Диалога" сообщил о планах создания международной фактчекинговой организации, которая будет разрабатывать сервисы для опровержения фейковой информации. Как пояснил Табак, новая ассоциация получит название GFCN — Global Factсhecking Network. Ее целью станет объединение сообщества фактчекеров и выработка общих стандартов проверки фактов.Он отметил, что АНО "Диалог" будет руководствоваться принципом коллегиальности в работе GFCN. По словам Табака, планируется создать совет при ассоциации, который будет принимать решение о приеме новых участников организации — как физических, так и юридических лиц.По его словам, ассоциация начнет работать после того, как она официально будет зарегистрирована в министерстве юстиции РФ. Документы в Минюст планируется подать в ближайшее время.Международный форум "Диалог о фейках 2.0" прошел в Москве в среду.
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россия, москва
АНО "Диалог" предложила объединить международное фактчекинговое сообщество
Табак: АНО "Диалог" хочет объединить международное фактчекинговое сообщество
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. АНО "Диалог" предлагает объединить международное фактчекинговое сообщество в рамках международной ассоциации Global Factсhecking Network (GFCN), заявил генеральный директор АНО "Диалог" Владимир Табак на пленарной сессии форума "Диалог о фейках 2.0".
В октябре глава "Диалога" сообщил о планах создания международной фактчекинговой организации, которая будет разрабатывать сервисы для опровержения фейковой информации.
Как пояснил Табак, новая ассоциация получит название GFCN — Global Factсhecking Network. Ее целью станет объединение сообщества фактчекеров и выработка общих стандартов проверки фактов.
Он отметил, что АНО "Диалог" будет руководствоваться принципом коллегиальности в работе GFCN. По словам Табака, планируется создать совет при ассоциации, который будет принимать решение о приеме новых участников организации — как физических, так и юридических лиц.
По его словам, ассоциация начнет работать после того, как она официально будет зарегистрирована в министерстве юстиции РФ. Документы в Минюст планируется подать в ближайшее время.
Международный форум "Диалог о фейках 2.0" прошел в Москве
в среду.