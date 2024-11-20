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Картину Дейнеки из Луганска отреставрируют в Русском музее

Картину Дейнеки из Луганска отреставрируют в Русском музее - РИА Новости, 20.11.2024

Картину Дейнеки из Луганска отреставрируют в Русском музее

Новости. В Государственном Русском музее начинается реставрация картины советского художника Александра Дейнеки "Покорители космоса" из Луганского... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T15:27

2024-11-20T15:27

2024-11-20T15:27

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александр дейнека

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государственный русский музей

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. В Государственном Русском музее начинается реставрация картины советского художника Александра Дейнеки "Покорители космоса" из Луганского художественного музея, сообщает пресс-служба музея."19 ноября в Русском музее прошло открытое заседание расширенного Реставрационного совета, на котором была рассмотрена и утверждена программа реставрации картины выдающегося советского художника Александра Дейнеки "Покорители космоса" из собрания Луганского художественного музея", - говорится в сообщении.К настоящему времени проведены все подготовительные работы к началу реставрации. Восстанавливать картину будут ведущие художники-реставраторы отдела реставрации живописи смешанных техник Русского музея.В 2024 году по инициативе министерства культуры РФ было принято решение провести реставрацию картины. В феврале этого года в Объединенном мемориальном музее-заповеднике Ю.А. Гагарина "Парке покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина" специалистами Русского музея был проведен ряд исследовательских и консервационных мероприятий. После завершения этого этапа работ произведение было показано на "Выставке одной картины", приуроченной к 90-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина в "Парке покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина". В июне картина была перемещена в Русский музей для проведения комплексной научной реставрации."Когда картина оказалась в руках наших опытных реставраторов, состояние произведения вследствие несовершенных условий хранения вызывало серьезные опасения. Но специалисты Русского музея сотворили настоящее чудо. Всего за три дня были устранены заломы, укреплены кромки, сделан подрамник. В таком виде работа Дейнеки экспонировалась в Парке покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина на выставке, приуроченной ко Дню рождения первого космонавта. Теперь в рамках комплексной научной реставрации ведущие специалисты Русского музея проведут все необходимые виды работ, чтобы в будущем посетители могли увидеть картину именно такой, какой ее видел сам художник и первые зрители 63 года назад", - отметил заместитель генерального директора Русского музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей, главный хранитель Сергей Сирро.В 2025 году в корпусе Бенуа Русского музея пройдет выставка произведений Александра Дейнеки к 125-летию со дня рождения художника. На ней можно будет увидеть все главные шедевры мастера, включая и картину "Покорители космоса".Картина "Покорители космоса" была написана в 1961 году – в год первого космического полета Юрия Гагарина. Планировалось, что на ее основе будет создано мозаичное панно для Дворца съездов в Москве, но этот проект не был реализован. Более 60 лет картина находилась в собрании Луганского художественного музея. За эти годы она с большим успехом экспонировалась на выставках в СССР, Бразилии, Италии и Китае. С 1975 по 2008 годы полотно украшало вестибюль Луганского художественного музея. В 2008 году в связи с началом капитального ремонта здания музея в Луганске было принято решение переместить картину в фонд. Холст был снят с подрамника и накатан на деревянный вал.

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луганск, александр дейнека, русский музей, государственный русский музей, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)