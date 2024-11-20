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Бюджет Союзного государства увеличат в 2025 году
Бюджет Союзного государства увеличат в 2025 году - РИА Новости, 20.11.2024
Бюджет Союзного государства увеличат в 2025 году
Союзный бюджет Беларуси и России планируется увеличить на 15,3% в следующем году, сообщила заместитель госсекретаря Союзного государства Елена Богдан. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:11
2024-11-20T12:11
2024-11-20T12:11
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Союзный бюджет Беларуси и России планируется увеличить на 15,3% в следующем году, сообщила заместитель госсекретаря Союзного государства Елена Богдан. Об этом она сказала во время заседания комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по молодежной политике, спорту и туризму. Из союзного бюджета выделят деньги в том числе на капитальный ремонт Брестской крепости и создание мемориала на Курской дуге. "В следующем году с учетом увеличения бюджета на 15,3% нам удалось не только предусмотреть финансирование на 2025 год всех программ, но и двух новых проектов – это второй этап реконструкции Брестской крепости и создание мемориального комплекса на Курской дуге", – сказала Богдан, ее слова приводит Sputnik Богдан также отметила, что по решению Совета союзного парламента предусмотрено финансирование из профицита бюджета 2025 года создание музейной композиции "Буйничское поле". В настоящее время профильные министерства работают над этим проектом.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Союзный бюджет Беларуси и России планируется увеличить на 15,3% в следующем году, сообщила заместитель госсекретаря Союзного государства Елена Богдан.
Об этом она сказала во время заседания комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по молодежной политике, спорту и туризму.
Из союзного бюджета выделят деньги в том числе на капитальный ремонт Брестской крепости и создание мемориала на Курской дуге.
"В следующем году с учетом увеличения бюджета на 15,3% нам удалось не только предусмотреть финансирование на 2025 год всех программ, но и двух новых проектов – это второй этап реконструкции Брестской крепости и создание мемориального комплекса на Курской дуге", – сказала Богдан, ее слова приводит Sputnik
Богдан также отметила, что по решению Совета союзного парламента предусмотрено финансирование из профицита бюджета 2025 года создание музейной композиции "Буйничское поле". В настоящее время профильные министерства работают над этим проектом.