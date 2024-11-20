https://ria.ru/20241120/btr-1984737538.html
Военные уничтожили американский БТР при отходе ВСУ в Курской области
Военные уничтожили американский БТР при отходе ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.11.2024
Военные уничтожили американский БТР при отходе ВСУ в Курской области
Военнослужащие группировки "Север" уничтожили американский БТР М113 при отходе с боевых позиций в Курской области, рассказал РИА Новости старший офицер... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T07:37
2024-11-20T07:37
2024-11-20T07:37
специальная военная операция на украине
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валерий герасимов
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" уничтожили американский БТР М113 при отходе с боевых позиций в Курской области, рассказал РИА Новости старший офицер управления соединения с позывным "Зима". "При подъезде противника на его боевой машине и подвозе резервов, нами осуществлен был удар FPV-дроном по машине. После того, как машина развернулась и начала обратно "удирать", скажем так, случился второй удар FPV-дроном", - рассказал офицер с позывным "Зима". Он добавил, что после нескольких попаданий по машине дронами-камикадзе украинский механик-водитель был контужен. "После, не сориентировавшись правильно на дороге, противник выехал с дороги, там же, скорее всего, был поврежден механизм управления, и машина просто опрокинулась в (противотанковый - ред.) ров", - добавил старший офицер. По его словам, боевая машина была полностью обездвижена и уничтожена ударным беспилотником. "Тем самым ее замедлили, и уже чистое поражение "Ланцетом", минус один (бронетранспортёр - ред.) у противника", - добавил он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984737271.html
https://ria.ru/20241119/vsu-1984605674.html
https://ria.ru/20241119/sever-1984611793.html
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владимир путин, валерий герасимов, курская область, брянская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Брянская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Военные уничтожили американский БТР при отходе ВСУ в Курской области
Бойцы "Севера" уничтожили американский БТР при отходе ВСУ в Курской области
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" уничтожили американский БТР М113 при отходе с боевых позиций в Курской области, рассказал РИА Новости старший офицер управления соединения с позывным "Зима".
"При подъезде противника на его боевой машине и подвозе резервов, нами осуществлен был удар FPV-дроном по машине. После того, как машина развернулась и начала обратно "удирать", скажем так, случился второй удар FPV-дроном", - рассказал офицер с позывным "Зима".
Он добавил, что после нескольких попаданий по машине дронами-камикадзе украинский механик-водитель был контужен.
"После, не сориентировавшись правильно на дороге, противник выехал с дороги, там же, скорее всего, был поврежден механизм управления, и машина просто опрокинулась в (противотанковый - ред.) ров", - добавил старший офицер.
По его словам, боевая машина была полностью обездвижена и уничтожена ударным беспилотником.
"Тем самым ее замедлили, и уже чистое поражение "Ланцетом", минус один (бронетранспортёр - ред.) у противника", - добавил он.
Подразделения ВСУ
в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин
заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.