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Биткоин преодолел отметку в 94 тысячи долларов
Биткоин преодолел отметку в 94 тысячи долларов - РИА Новости, 20.11.2024
Биткоин преодолел отметку в 94 тысячи долларов
Стоимость биткоина в среду обновила исторический максимум и впервые превысила 94 тысячи долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:34
2024-11-20T16:34
2024-11-20T16:36
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина в среду обновила исторический максимум и впервые превысила 94 тысячи долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.23 мск дорожал на 1,88% за сутки - до 94 155,99 доллара. Минутами ранее показатель достигал 94 300,61 доллара, что стало новым рекордом.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,77% - в среднем до 94 107,79 доллара. Динамика также приводится за сутки.Ранее на этой неделе газета Financial Times сообщила, что Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая Дональду Трампу, ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt. Аналитики отмечали, что новости о сделке положительно отразились на динамике криптовалютного рынка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, биткоин
Экономика, Россия, Биткоин
Биткоин преодолел отметку в 94 тысячи долларов
Биткоин впервые преодолел отметку в 94 тысячи долларов
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина в среду обновила исторический максимум и впервые превысила 94 тысячи долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.23 мск дорожал на 1,88% за сутки - до 94 155,99 доллара. Минутами ранее показатель достигал 94 300,61 доллара, что стало новым рекордом.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,77% - в среднем до 94 107,79 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Ранее на этой неделе газета Financial Times сообщила, что Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая Дональду Трампу
, ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt. Аналитики отмечали, что новости о сделке положительно отразились на динамике криптовалютного рынка.