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Биткоин преодолел отметку в 94 тысячи долларов

Биткоин преодолел отметку в 94 тысячи долларов - РИА Новости, 20.11.2024

Биткоин преодолел отметку в 94 тысячи долларов

Стоимость биткоина в среду обновила исторический максимум и впервые превысила 94 тысячи долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:34

2024-11-20T16:34

2024-11-20T16:36

экономика

россия

биткоин

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина в среду обновила исторический максимум и впервые превысила 94 тысячи долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.23 мск дорожал на 1,88% за сутки - до 94 155,99 доллара. Минутами ранее показатель достигал 94 300,61 доллара, что стало новым рекордом.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,77% - в среднем до 94 107,79 доллара. Динамика также приводится за сутки.Ранее на этой неделе газета Financial Times сообщила, что Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая Дональду Трампу, ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt. Аналитики отмечали, что новости о сделке положительно отразились на динамике криптовалютного рынка.

https://ria.ru/20241119/putin-1984612933.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, биткоин