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Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум - РИА Новости, 20.11.2024
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00:31 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/bitkoin-1984721694.html
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум - РИА Новости, 20.11.2024
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум
Стоимость биткоина во вторник достигла нового рекордного значения, превысила 93 500 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T00:31
2024-11-20T00:31
дональд трамп
экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина во вторник достигла нового рекордного значения, превысила 93 500 долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.30 мск дорожал на 2,82% за сутки - до 93 610,7 доллара. Минутами ранее показатель достигал 93 699,26 доллара, что стало новым рекордом. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,84% - в среднем до 93 739,45 доллара. Динамика также приводится за сутки. Ранее газета Financial Times сообщила, что Trump Media &amp; Technology Group Corp, принадлежащая Дональду Трампу, ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt. По словам аналитиков, новость поддерживает рост стоимости биткоина. "Криптовалюта снова в движении. Покупка Bakkt компанией Trump Media является еще одной позитивной новостью", - заявил агентству Блумберг руководитель отдела исследований Pepperstone Крис Уэстон (Chris Weston).
https://ria.ru/20240919/tramp-1973583577.html
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Новости
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дональд трамп, экономика
Дональд Трамп, Экономика
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $93,5 тысячи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина во вторник достигла нового рекордного значения, превысила 93 500 долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.30 мск дорожал на 2,82% за сутки - до 93 610,7 доллара. Минутами ранее показатель достигал 93 699,26 доллара, что стало новым рекордом.
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По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,84% - в среднем до 93 739,45 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая Дональду Трампу, ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt. По словам аналитиков, новость поддерживает рост стоимости биткоина.
"Криптовалюта снова в движении. Покупка Bakkt компанией Trump Media является еще одной позитивной новостью", - заявил агентству Блумберг руководитель отдела исследований Pepperstone Крис Уэстон (Chris Weston).
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