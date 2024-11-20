https://ria.ru/20241120/bitkoin-1984721694.html

Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум

Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум - РИА Новости, 20.11.2024

Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум

Стоимость биткоина во вторник достигла нового рекордного значения, превысила 93 500 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T00:31

2024-11-20T00:31

2024-11-20T00:31

дональд трамп

экономика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина во вторник достигла нового рекордного значения, превысила 93 500 долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.30 мск дорожал на 2,82% за сутки - до 93 610,7 доллара. Минутами ранее показатель достигал 93 699,26 доллара, что стало новым рекордом. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,84% - в среднем до 93 739,45 доллара. Динамика также приводится за сутки. Ранее газета Financial Times сообщила, что Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая Дональду Трампу, ведет переговоры о покупке криптовалютной платформы Bakkt. По словам аналитиков, новость поддерживает рост стоимости биткоина. "Криптовалюта снова в движении. Покупка Bakkt компанией Trump Media является еще одной позитивной новостью", - заявил агентству Блумберг руководитель отдела исследований Pepperstone Крис Уэстон (Chris Weston).

https://ria.ru/20240919/tramp-1973583577.html

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дональд трамп, экономика