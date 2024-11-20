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ФПК планирует продавать железнодорожные билеты за полгода - РИА Новости, 20.11.2024
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04:45 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/bilety-1984731723.html
ФПК планирует продавать железнодорожные билеты за полгода
ФПК планирует продавать железнодорожные билеты за полгода - РИА Новости, 20.11.2024
ФПК планирует продавать железнодорожные билеты за полгода
Глубину продаж железнодорожных билетов в России в перспективе планируется увеличить до 180 дней, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T04:45
2024-11-20T04:45
россия
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
ржд
экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глубину продаж железнодорожных билетов в России в перспективе планируется увеличить до 180 дней, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. Сейчас железнодорожные билеты продаются максимум за 120 дней. "В ОАО "РЖД" последовательно ведется работа по увеличению глубины продажи. В перспективе планируется увеличение до 180 суток", - ответил Пястолов на вопрос, возможно ли продавать билеты на поезд за год. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
https://ria.ru/20241120/fpk-1984731150.html
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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, экономика
Россия, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Экономика
ФПК планирует продавать железнодорожные билеты за полгода

ФПК сообщила о планах продавать ж/д билеты в России за полгода

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкДвухэтажный поезд
Двухэтажный поезд - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Двухэтажный поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глубину продаж железнодорожных билетов в России в перспективе планируется увеличить до 180 дней, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
Сейчас железнодорожные билеты продаются максимум за 120 дней.
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"В ОАО "РЖД" последовательно ведется работа по увеличению глубины продажи. В перспективе планируется увеличение до 180 суток", - ответил Пястолов на вопрос, возможно ли продавать билеты на поезд за год.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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РоссияВладимир ПястоловФедеральная пассажирская компанияРЖДЭкономика
 
 
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