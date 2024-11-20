https://ria.ru/20241120/bilety-1984731723.html

ФПК планирует продавать железнодорожные билеты за полгода

ФПК планирует продавать железнодорожные билеты за полгода - РИА Новости, 20.11.2024

ФПК планирует продавать железнодорожные билеты за полгода

Глубину продаж железнодорожных билетов в России в перспективе планируется увеличить до 180 дней, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T04:45

2024-11-20T04:45

2024-11-20T04:45

россия

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

ржд

экономика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глубину продаж железнодорожных билетов в России в перспективе планируется увеличить до 180 дней, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. Сейчас железнодорожные билеты продаются максимум за 120 дней. "В ОАО "РЖД" последовательно ведется работа по увеличению глубины продажи. В перспективе планируется увеличение до 180 суток", - ответил Пястолов на вопрос, возможно ли продавать билеты на поезд за год. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

https://ria.ru/20241120/fpk-1984731150.html

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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, экономика