https://ria.ru/20241120/biblioteka-1984896956.html

Модельная библиотека открылась в Ростове-на-Дону

Модельная библиотека открылась в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 20.11.2024

Модельная библиотека открылась в Ростове-на-Дону

Еще одна модельная библиотека, представляющая из себя многофункциональный инновационный центр знаний, открылась в Ростове-на-Дону, сообщает правительство... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:41

2024-11-20T18:41

2024-11-20T18:41

ростовская область

ростов-на-дону

ростовская область

чертковский район

игорь гуськов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939077869_0:314:3077:2044_1920x0_80_0_0_62e429d04e7b0b816247beeadffcf4a9.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя - РИА Новости. Еще одна модельная библиотека, представляющая из себя многофункциональный инновационный центр знаний, открылась в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. "На базе центральной городской библиотеки имени М. Горького "МБУК Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система" открылась модельная библиотека", - говорится в сообщении. Библиотека была основана в 1920 году, ее фонд насчитывает более 208 тысяч экземпляров изданий. Сегодня она является административным, методическим, координационным центром для муниципальных библиотек Ростова-на-Дону. В 2023 году в библиотеке был проведен капитальный ремонт на сумму 7,5 миллиона рублей за счет средств местного бюджета. Приобретены новое оборудование и мебель. В текущем году она модернизирована по результатам победы в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек: из областного бюджета выделено 10 миллионов рублей, закуплены мебель, интерактивное оборудование, книги. В читальном зале библиотеки создан молодежный центр имени профессора Владислава Смирнова "Южная столица". Для Ростова-на-Дону это уже шестое учреждение, обновленное по региональному проекту. С 2019 года регион включился в реализацию национального проекта "Культура", согласно которому создано 15 модельных библиотек в Аксайском и Чертковском районах, Звереве, Батайске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске. Еще одно учреждение создается в Морозовском районе. В 2022 году в регионе принята программа модернизации государственных и муниципальных библиотек, в рамках которой по итогам 2024 года будет насчитываться 24 модельные библиотеки. "Всего к 2030 году мы планируем создать не менее 100 модельных библиотек за счет средств областного бюджета. Библиотеки обновляют свою инфраструктуру, оснащаются современным мультимедийным оборудованием, внедряют новые информационные технологии, что позволяет вывести библиотечную отрасль на новый качественный уровень", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова. Он отметил, что современный формат организации библиотечной работы продиктован временем. Открытые модельные учреждения культуры востребованы жителями городов и районов. Посещаемость выросла, причем как в стационарных условиях, так и посредством удаленного доступа.

https://ria.ru/20241119/rostov-1984658661.html

https://ria.ru/20241119/byudzhet-1984552371.html

ростов-на-дону

ростовская область

чертковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, ростовская область, чертковский район, игорь гуськов