Рейтинг@Mail.ru
Модельная библиотека открылась в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
18:41 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/biblioteka-1984896956.html
Модельная библиотека открылась в Ростове-на-Дону
Модельная библиотека открылась в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 20.11.2024
Модельная библиотека открылась в Ростове-на-Дону
Еще одна модельная библиотека, представляющая из себя многофункциональный инновационный центр знаний, открылась в Ростове-на-Дону, сообщает правительство... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T18:41
2024-11-20T18:41
ростовская область
ростов-на-дону
ростовская область
чертковский район
игорь гуськов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939077869_0:314:3077:2044_1920x0_80_0_0_62e429d04e7b0b816247beeadffcf4a9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя - РИА Новости. Еще одна модельная библиотека, представляющая из себя многофункциональный инновационный центр знаний, открылась в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. "На базе центральной городской библиотеки имени М. Горького "МБУК Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система" открылась модельная библиотека", - говорится в сообщении. Библиотека была основана в 1920 году, ее фонд насчитывает более 208 тысяч экземпляров изданий. Сегодня она является административным, методическим, координационным центром для муниципальных библиотек Ростова-на-Дону. В 2023 году в библиотеке был проведен капитальный ремонт на сумму 7,5 миллиона рублей за счет средств местного бюджета. Приобретены новое оборудование и мебель. В текущем году она модернизирована по результатам победы в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек: из областного бюджета выделено 10 миллионов рублей, закуплены мебель, интерактивное оборудование, книги. В читальном зале библиотеки создан молодежный центр имени профессора Владислава Смирнова "Южная столица". Для Ростова-на-Дону это уже шестое учреждение, обновленное по региональному проекту. С 2019 года регион включился в реализацию национального проекта "Культура", согласно которому создано 15 модельных библиотек в Аксайском и Чертковском районах, Звереве, Батайске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске. Еще одно учреждение создается в Морозовском районе. В 2022 году в регионе принята программа модернизации государственных и муниципальных библиотек, в рамках которой по итогам 2024 года будет насчитываться 24 модельные библиотеки. "Всего к 2030 году мы планируем создать не менее 100 модельных библиотек за счет средств областного бюджета. Библиотеки обновляют свою инфраструктуру, оснащаются современным мультимедийным оборудованием, внедряют новые информационные технологии, что позволяет вывести библиотечную отрасль на новый качественный уровень", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова. Он отметил, что современный формат организации библиотечной работы продиктован временем. Открытые модельные учреждения культуры востребованы жителями городов и районов. Посещаемость выросла, причем как в стационарных условиях, так и посредством удаленного доступа.
https://ria.ru/20241119/rostov-1984658661.html
https://ria.ru/20241119/byudzhet-1984552371.html
ростов-на-дону
ростовская область
чертковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939077869_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_aa74f73eaf5ede34edc6b2fe20e77d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, ростовская область, чертковский район, игорь гуськов
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Ростовская область, Чертковский район, Игорь Гуськов

Модельная библиотека открылась в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя - РИА Новости. Еще одна модельная библиотека, представляющая из себя многофункциональный инновационный центр знаний, открылась в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
"На базе центральной городской библиотеки имени М. Горького "МБУК Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система" открылась модельная библиотека", - говорится в сообщении.
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Около 1,5 тыс администраторов госпабликов из Ростова прошли обучение
19 ноября, 16:59
Библиотека была основана в 1920 году, ее фонд насчитывает более 208 тысяч экземпляров изданий. Сегодня она является административным, методическим, координационным центром для муниципальных библиотек Ростова-на-Дону.
В 2023 году в библиотеке был проведен капитальный ремонт на сумму 7,5 миллиона рублей за счет средств местного бюджета. Приобретены новое оборудование и мебель. В текущем году она модернизирована по результатам победы в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек: из областного бюджета выделено 10 миллионов рублей, закуплены мебель, интерактивное оборудование, книги. В читальном зале библиотеки создан молодежный центр имени профессора Владислава Смирнова "Южная столица".
Для Ростова-на-Дону это уже шестое учреждение, обновленное по региональному проекту. С 2019 года регион включился в реализацию национального проекта "Культура", согласно которому создано 15 модельных библиотек в Аксайском и Чертковском районах, Звереве, Батайске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске. Еще одно учреждение создается в Морозовском районе. В 2022 году в регионе принята программа модернизации государственных и муниципальных библиотек, в рамках которой по итогам 2024 года будет насчитываться 24 модельные библиотеки.
"Всего к 2030 году мы планируем создать не менее 100 модельных библиотек за счет средств областного бюджета. Библиотеки обновляют свою инфраструктуру, оснащаются современным мультимедийным оборудованием, внедряют новые информационные технологии, что позволяет вывести библиотечную отрасль на новый качественный уровень", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
Он отметил, что современный формат организации библиотечной работы продиктован временем. Открытые модельные учреждения культуры востребованы жителями городов и районов. Посещаемость выросла, причем как в стационарных условиях, так и посредством удаленного доступа.
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Доходы бюджета Ростовской области в 2025 г вырастут почти на 20%
19 ноября, 11:29
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуРостовская областьЧертковский районИгорь Гуськов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала