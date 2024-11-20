https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984738146.html

Над территорией России за ночь уничтожили 44 украинских БПЛА

Над территорией России за ночь уничтожили 44 украинских БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024

Над территорией России за ночь уничтожили 44 украинских БПЛА

Российские военные минувшей ночью перехватили более 40 украинских дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T07:54

2024-11-20T07:54

2024-11-20T12:27

специальная военная операция на украине

россия

новгородская область

курская область

безопасность

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью перехватили более 40 украинских дронов, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи 20 ноября при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 44 украинских БПЛА самолетного типа", — говорится в пресс-релизе.Так, над территорией Новгородской области уничтожено 20 БПЛА, пять беспилотников — над Курской областью, четыре — над Орловской, по три БПЛА сбито над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два — над Брянской, Московской и Смоленской областями.Кроме того, позднее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал об уничтожении в небе над регионом шести украинских беспилотников.Накануне вечером российские силы ПВО перехватили 42 дрона ВСУ самолетного типа, из них 32 — над Брянской областью.

https://ria.ru/20241119/bespilotniki-1984696207.html

россия

новгородская область

курская область

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россия, новгородская область, курская область, безопасность