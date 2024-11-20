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Над территорией России за ночь уничтожили 44 украинских БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 20.11.2024 (обновлено: 12:27 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984738146.html
Над территорией России за ночь уничтожили 44 украинских БПЛА
Над территорией России за ночь уничтожили 44 украинских БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 44 украинских БПЛА
Российские военные минувшей ночью перехватили более 40 украинских дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T07:54
2024-11-20T12:27
специальная военная операция на украине
россия
новгородская область
курская область
безопасность
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью перехватили более 40 украинских дронов, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи 20 ноября при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 44 украинских БПЛА самолетного типа", — говорится в пресс-релизе.Так, над территорией Новгородской области уничтожено 20 БПЛА, пять беспилотников — над Курской областью, четыре — над Орловской, по три БПЛА сбито над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два — над Брянской, Московской и Смоленской областями.Кроме того, позднее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал об уничтожении в небе над регионом шести украинских беспилотников.Накануне вечером российские силы ПВО перехватили 42 дрона ВСУ самолетного типа, из них 32 — над Брянской областью.
https://ria.ru/20241119/bespilotniki-1984696207.html
россия
новгородская область
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россия, новгородская область, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новгородская область, Курская область, Безопасность
Над территорией России за ночь уничтожили 44 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили 44 украинских БПЛА над российскими регионами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК-М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью перехватили более 40 украинских дронов, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи 20 ноября при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 44 украинских БПЛА самолетного типа", — говорится в пресс-релизе.
Так, над территорией Новгородской области уничтожено 20 БПЛА, пять беспилотников — над Курской областью, четыре — над Орловской, по три БПЛА сбито над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два — над Брянской, Московской и Смоленской областями.
Кроме того, позднее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал об уничтожении в небе над регионом шести украинских беспилотников.
Накануне вечером российские силы ПВО перехватили 42 дрона ВСУ самолетного типа, из них 32 — над Брянской областью.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Брянской областью за час
19 ноября, 19:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовгородская областьКурская областьБезопасность
 
 
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