https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984722077.html

Над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА

Над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024

Над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА

ПВО уничтожила над российскими регионами 42 украинских БПЛА самолетного типа с 21.00 до 23.55 мск, 32 из них — над Брянской областью, сообщило Минобороны России РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T00:39

2024-11-20T00:39

2024-11-20T01:12

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

безопасность

смоленская область

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ПВО уничтожила над российскими регионами 42 украинских БПЛА самолетного типа с 21.00 до 23.55 мск, 32 из них — над Брянской областью, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале."Девятнадцатого ноября с 21.00 до 23.55 при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских БПЛА самолетного типа", — говорится в сообщении.Над Брянской областью уничтожили 32 БПЛА, пять беспилотников сбиты над Смоленской областью, два – над территорией Московской области и по одному БПЛА обезвредили над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241119/bpla-1984712924.html

россия

брянская область

смоленская область

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россия, брянская область, безопасность, смоленская область