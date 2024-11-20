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Над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:39 20.11.2024 (обновлено: 01:12 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984722077.html
Над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024
Над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
ПВО уничтожила над российскими регионами 42 украинских БПЛА самолетного типа с 21.00 до 23.55 мск, 32 из них — над Брянской областью, сообщило Минобороны России РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T00:39
2024-11-20T01:12
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
безопасность
смоленская область
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ПВО уничтожила над российскими регионами 42 украинских БПЛА самолетного типа с 21.00 до 23.55 мск, 32 из них — над Брянской областью, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.&quot;Девятнадцатого ноября с 21.00 до 23.55 при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских БПЛА самолетного типа&quot;, — говорится в сообщении.Над Брянской областью уничтожили 32 БПЛА, пять беспилотников сбиты над Смоленской областью, два – над территорией Московской области и по одному БПЛА обезвредили над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241119/bpla-1984712924.html
россия
брянская область
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россия, брянская область, безопасность, смоленская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Безопасность, Смоленская область
Над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА

Минобороны: ПВО за почти три часа сбила над территорией РФ 42 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ПВО уничтожила над российскими регионами 42 украинских БПЛА самолетного типа с 21.00 до 23.55 мск, 32 из них — над Брянской областью, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
«

"Девятнадцатого ноября с 21.00 до 23.55 при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских БПЛА самолетного типа", — говорится в сообщении.

Над Брянской областью уничтожили 32 БПЛА, пять беспилотников сбиты над Смоленской областью, два – над территорией Московской области и по одному БПЛА обезвредили над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьБезопасностьСмоленская область
 
 
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