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Над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024
Над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
ПВО уничтожила над российскими регионами 42 украинских БПЛА самолетного типа с 21.00 до 23.55 мск, 32 из них — над Брянской областью, сообщило Минобороны России РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T00:39
2024-11-20T00:39
2024-11-20T01:12
специальная военная операция на украине
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брянская область
безопасность
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ПВО уничтожила над российскими регионами 42 украинских БПЛА самолетного типа с 21.00 до 23.55 мск, 32 из них — над Брянской областью, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале."Девятнадцатого ноября с 21.00 до 23.55 при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских БПЛА самолетного типа", — говорится в сообщении.Над Брянской областью уничтожили 32 БПЛА, пять беспилотников сбиты над Смоленской областью, два – над территорией Московской области и по одному БПЛА обезвредили над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241119/bpla-1984712924.html
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россия, брянская область, безопасность, смоленская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Безопасность, Смоленская область
Над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Минобороны: ПВО за почти три часа сбила над территорией РФ 42 БПЛА ВСУ