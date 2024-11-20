https://ria.ru/20241120/bespilotnik-1984754545.html
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.11.2024
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник
Силами ПВО на территории Калужской области ночью был уничтожен один вражеский БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:52
2024-11-20T09:52
2024-11-20T10:06
специальная военная операция на украине
калужская область
безопасность
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Силами ПВО на территории Калужской области ночью был уничтожен один вражеский БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале."Сегодня ночью силами ПВО на территории области был уничтожен один БПЛА", - написал Шапша.Губернатор отметил, что обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб, и призвал не приближаться к обломкам и не трогать их.
https://ria.ru/20241119/bpla-1984706234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Безопасность
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник
В Калужской области ночью уничтожили украинский беспилотник