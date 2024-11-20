https://ria.ru/20241120/bespilotnik-1984754545.html

В Калужской области уничтожили украинский беспилотник

В Калужской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.11.2024

В Калужской области уничтожили украинский беспилотник

Силами ПВО на территории Калужской области ночью был уничтожен один вражеский БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T09:52

2024-11-20T09:52

2024-11-20T10:06

специальная военная операция на украине

калужская область

безопасность

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Силами ПВО на территории Калужской области ночью был уничтожен один вражеский БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале."Сегодня ночью силами ПВО на территории области был уничтожен один БПЛА", - написал Шапша.Губернатор отметил, что обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб, и призвал не приближаться к обломкам и не трогать их.

https://ria.ru/20241119/bpla-1984706234.html

калужская область

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Варвара Скокшина

калужская область, безопасность