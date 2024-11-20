https://ria.ru/20241120/bespilotnik-1984746938.html
В Брянской области уничтожили беспилотник
В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 20.11.2024
В Брянской области уничтожили беспилотник
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:19
2024-11-20T09:19
2024-11-20T09:29
специальная военная операция на украине
брянская область
навлинский район
безопасность
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Глава региона добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241119/bpla-1984706234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, навлинский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Навлинский район, Безопасность
В Брянской области уничтожили беспилотник
В Брянской области уничтожили беспилотник, пострадавших нет