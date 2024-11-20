https://ria.ru/20241120/bespilotnik-1984746938.html

В Брянской области уничтожили беспилотник

В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 20.11.2024

В Брянской области уничтожили беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T09:19

2024-11-20T09:19

2024-11-20T09:29

специальная военная операция на украине

брянская область

навлинский район

безопасность

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Глава региона добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241119/bpla-1984706234.html

брянская область

навлинский район

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Варвара Скокшина

брянская область, навлинский район, безопасность