https://ria.ru/20241120/bayden-1984728368.html
Бразильская телеведущая назвала президента США бен Ладеном
Бразильская телеведущая назвала президента США бен Ладеном - РИА Новости, 20.11.2024
Бразильская телеведущая назвала президента США бен Ладеном
Бразильская телеведущая, комментируя протокольные мероприятия в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит "Большой двадцатки", назвала президента США Джо Байдена бен... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T02:48
2024-11-20T02:48
2024-11-20T08:48
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МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Бразильская телеведущая, комментируя протокольные мероприятия в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит "Большой двадцатки", назвала президента США Джо Байдена бен Ладеном."Серия официальных фотографий — с президентом Франции Эммануэлем Макроном и нежное рукопожатие с бен Ладеном из США", — оговорилась ведущая и журналист Ана Мария Брага в эфире трансляции с саммита G20.Журналистку исправил ее коллега, после чего они рассмеялись, посетовав на сложности ранних эфиров. Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.
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Бразильская телеведущая на протокольном мероприятии назвала Джо Байдена бен Ладеном
Бразильская телеведущая, комментируя протокольные мероприятия в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит G20, назвала Джо Байдена бен Ладеном (4-я секунда видео). Журналистку исправил ее коллега, после чего они рассмеялись, посетовав на сложности ранних эфиров. Отрывок этого эфира публикуют в соцсетях.
2024-11-20T02:48
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рио-де-жанейро (город), сша, франция, джо байден, эммануэль макрон, владимир путин, большая двадцатка, в мире, видео
Рио-де-Жанейро (город), США, Франция, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Большая двадцатка, В мире
Бразильская телеведущая назвала президента США бен Ладеном
МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Бразильская телеведущая, комментируя протокольные мероприятия в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит "Большой двадцатки", назвала президента США Джо Байдена бен Ладеном.
2024-11-20T02:48
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PT0M16S
Бразильская телеведущая назвала президента США бен Ладеном
Бразильская телеведущая, комментируя саммит G20, назвала Байдена бен Ладеном