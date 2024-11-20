https://ria.ru/20241120/bayden-1984728368.html

Бразильская телеведущая назвала президента США бен Ладеном

Бразильская телеведущая назвала президента США бен Ладеном - РИА Новости, 20.11.2024

Бразильская телеведущая назвала президента США бен Ладеном

Бразильская телеведущая, комментируя протокольные мероприятия в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит "Большой двадцатки", назвала президента США Джо Байдена бен... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T02:48

2024-11-20T02:48

2024-11-20T08:48

рио-де-жанейро (город)

сша

франция

джо байден

эммануэль макрон

владимир путин

большая двадцатка

в мире

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МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Бразильская телеведущая, комментируя протокольные мероприятия в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит "Большой двадцатки", назвала президента США Джо Байдена бен Ладеном."Серия официальных фотографий — с президентом Франции Эммануэлем Макроном и нежное рукопожатие с бен Ладеном из США", — оговорилась ведущая и журналист Ана Мария Брага в эфире трансляции с саммита G20.Журналистку исправил ее коллега, после чего они рассмеялись, посетовав на сложности ранних эфиров. Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.

рио-де-жанейро (город)

сша

франция

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Бразильская телеведущая на протокольном мероприятии назвала Джо Байдена бен Ладеном Бразильская телеведущая, комментируя протокольные мероприятия в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит G20, назвала Джо Байдена бен Ладеном (4-я секунда видео). Журналистку исправил ее коллега, после чего они рассмеялись, посетовав на сложности ранних эфиров. Отрывок этого эфира публикуют в соцсетях. 2024-11-20T02:48 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рио-де-жанейро (город), сша, франция, джо байден, эммануэль макрон, владимир путин, большая двадцатка, в мире, видео