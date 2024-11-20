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В Башкирии в результате ДТП погиб человек - РИА Новости, 20.11.2024
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11:12 20.11.2024 (обновлено: 11:14 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/bashkiriya-1984772719.html
В Башкирии в результате ДТП погиб человек
В Башкирии в результате ДТП погиб человек - РИА Новости, 20.11.2024
В Башкирии в результате ДТП погиб человек
Один человек погиб, семеро пострадали при столкновении двух отечественных автомобилей в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:12
2024-11-20T11:14
происшествия
белебей
бакал
туймазинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 20 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, семеро пострадали при столкновении двух отечественных автомобилей в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по республике. По данным спасателей, лобовое столкновение двух легковушек ВАЗ 2112 и ВАЗ 2199 произошло на трассе Белебей - Бакалы вблизи деревни Воздвиженка Туймазинского района. "В результате ДТП погиб один взрослый человек, пострадали семь человек, из них двое детей (два года и 16 лет). Сотрудники МЧС России деблокировали погибшего и пострадавших. Все пострадавшие госпитализированы в больницу. Причина ДТП устанавливается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241120/dtp-1984731464.html
белебей
бакал
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происшествия, белебей, бакал, туймазинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белебей, Бакал, Туймазинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии в результате ДТП погиб человек

В Башкирии при столкновении двух машин погиб один человек, семеро пострадали

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанДТП в Туймазинском районе в Башкирии
ДТП в Туймазинском районе в Башкирии - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
ДТП в Туймазинском районе в Башкирии
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УФА, 20 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, семеро пострадали при столкновении двух отечественных автомобилей в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по республике.
По данным спасателей, лобовое столкновение двух легковушек ВАЗ 2112 и ВАЗ 2199 произошло на трассе Белебей - Бакалы вблизи деревни Воздвиженка Туймазинского района.
"В результате ДТП погиб один взрослый человек, пострадали семь человек, из них двое детей (два года и 16 лет). Сотрудники МЧС России деблокировали погибшего и пострадавших. Все пострадавшие госпитализированы в больницу. Причина ДТП устанавливается", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияБелебейБакалТуймазинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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