https://ria.ru/20241120/bashkiriya-1984772719.html

В Башкирии в результате ДТП погиб человек

В Башкирии в результате ДТП погиб человек - РИА Новости, 20.11.2024

В Башкирии в результате ДТП погиб человек

Один человек погиб, семеро пострадали при столкновении двух отечественных автомобилей в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:12

2024-11-20T11:12

2024-11-20T11:14

происшествия

белебей

бакал

туймазинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 20 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, семеро пострадали при столкновении двух отечественных автомобилей в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по республике. По данным спасателей, лобовое столкновение двух легковушек ВАЗ 2112 и ВАЗ 2199 произошло на трассе Белебей - Бакалы вблизи деревни Воздвиженка Туймазинского района. "В результате ДТП погиб один взрослый человек, пострадали семь человек, из них двое детей (два года и 16 лет). Сотрудники МЧС России деблокировали погибшего и пострадавших. Все пострадавшие госпитализированы в больницу. Причина ДТП устанавливается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241120/dtp-1984731464.html

белебей

бакал

туймазинский район

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происшествия, белебей, бакал, туймазинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)