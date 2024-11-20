https://ria.ru/20241120/bas-1984852253.html

Стране нужны кадры для БАС: 90% стоимости обучения оплачивает государство

Стране нужны кадры для БАС: 90% стоимости обучения оплачивает государство - РИА Новости, 20.11.2024

Стране нужны кадры для БАС: 90% стоимости обучения оплачивает государство

Около семи тысяч человек проходят обучение в сфере БАС в рамках федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем"; набор этого года завершен,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T19:59

2024-11-20T19:59

2024-11-20T20:00

россия

образование

беспилотные авиационные системы (бас)

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Около семи тысяч человек проходят обучение в сфере БАС в рамках федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем"; набор этого года завершен, запись для новых слушателей откроется во втором квартале 2025 года, сообщили РИА Новости в Университете национальной технологической инициативы 2035 (Университет 2035).Федеральный проект "Кадры для БАС" является частью национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Оператором проекта по обучению кадров для БАС выступает Университет 2035, на базе которого создан Центр компетенций по беспилотным авиационным системам. Его ключевые задачи – обеспечить профессиональное развитие граждан в рамках построения гибких образовательных траекторий и создать цифровой реестр кадров БАС. Наряду с этим центр проводит масштабные мероприятия для популяризации профессий БАС, в том числе и соревнования среди молодежи и студентов в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания беспилотников. Еще одно направление работы центра связано с актуализацией квалификационных требований мирового уровня в сфере БАС. Проект реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования России.Запись на образовательные траектории (отбор программ обучения также осуществляет Центр компетенций по БАС Университета 2035) прошла в этом году в четыре волны (одна из них – на обучение в формате онлайн). Для обучения слушателей в 2024 году было сформировано более 230 гибких образовательных траекторий."Всего было одобрено 388 программ, но не все были включены в траектории, потому что выбирали лучшее, исходя из опыта провайдеров, их материально-технической базы и прочих критериев. Такое большое количество программ обусловлено широким спектром применения беспилотников в самых разных сферах народного хозяйства и тем, что гибкие образовательные траектории формировались для конкретных регионов – под то, что наиболее востребовано. И на основе этого запроса уже предусматривались квоты на запись слушателей", – рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций по БАС Университета 2035 Алексей Степанов.Проектирование, производство и эксплуатация БАС требует целой армии специалистов как с высшим, так и средне-профессиональным образованием. По мнению экспертов отрасли, гибкие образовательные траектории – это максимально эффективный инструмент оперативной, качественной и адресной подготовки кадров для сферы БАС.Подать заявку и пройти обучение по одному из направлений могут граждане от 18 лет и не достигшие пенсионного возраста. Уровень образования, позволяющий стать слушателем программы, зависит от конкретной образовательной траектории. Можно быть студентом колледжа, вуза или иметь начальное профессиональное образование, полученное до 1 сентября 2013 года.Гибкая образовательная траектория включает в себя вводный курс, теоретическую и практическую подготовку. Вводный курс и теоретическая подготовка проходят в формате онлайн, а практическая – в очной форме. Обучение на вводном курсе в полном объеме компенсируется государством."Если мы говорим о дальнейшей учебе, то 90% ее стоимости берет на себя государство, и только 10% – оплачивается слушателем курса или же компанией. Последние крайне заинтересованы в расширении компетенций своих сотрудников или в дополнительной подготовке студентов, которых уже заметили и возлагают на них определенные надежды. Поэтому компании охотно пользуются такой возможностью", – пояснили в Центре компетенций по БАС Университета 2035.Обучение на условиях софинансирования от государства включает в себя практическую подготовку в компаниях отрасли БАС. Такая практика в текущем году доступна в 59 регионах страны.Обучение граждан проводят ведущие вузы и образовательные организации– в этом году их отобрано 30. Программы разработаны ими с учетом отраслевого заказа российских компаний сферы БАС."Мы получили 69 заявок – конкурс был большой, я бы даже сказал, жесткий. В итоге одобрили 30 провайдеров. Среди них – федеральные вузы, в том числе, и национальные исследовательские университеты страны, есть вузы частные и организации ДПО. Это первый опыт, который показал готовность образовательных учреждений быстро реагировать на запросы времени, в данном случае – оперативно включиться в массовую подготовку специалистов в сфере БАС для гражданских нужд. Мы ждем результатов первого набора и уже сейчас приглашаем образовательные организации к участию в конкурсе провайдеров и программ обучения специалистов БАС в 2025 году", – подчеркнул замдиректора Центра компетенций по БАС Университета 2035 Степанов.В этом году запись на обучение уже закрыта – порядка семи тысяч человек сейчас заканчивают обучение. В 2025 году Университет 2035 проведет отбор новых программ и откроет новую запись для желающих пройти подготовку в сфере БАС.

https://ria.ru/20241025/drony-1979960246.html

https://ria.ru/20240724/selkhozdrony-1961484768.html

https://ria.ru/20240717/ekosistema-1960268362.html

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россия, образование, беспилотные авиационные системы (бас)