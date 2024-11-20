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Жителя Саратовской области объявили в розыск после инцидента в баре
Жителя Саратовской области объявили в розыск после инцидента в баре - РИА Новости, 20.11.2024
Жителя Саратовской области объявили в розыск после инцидента в баре
Житель города Балаково Саратовской области стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве после того, как в местном кафе-баре оттаскал посетительницу за волосы и РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T18:06
2024-11-20T18:06
2024-11-20T18:07
происшествия
россия
балаково
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следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 20 ноя - РИА Новости. Житель города Балаково Саратовской области стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве после того, как в местном кафе-баре оттаскал посетительницу за волосы и скрылся, следствие объявило его в межгосударственный розыск, сообщили в среду региональные управление СК РФ и прокуратура. По предварительным данным прокуратуры, в ночь на 17 ноября мужчина в кафе-баре в Балаково на фоне малозначительного конфликта нарушал общественный порядок и "причинил телесные повреждения одной из посетительниц заведения, таская ее за волосы". Личность подозреваемого уже установлена. "В связи с тем, что мужчина скрылся от органа предварительного следствия, проводятся мероприятия по установлению его местонахождения и рассматривается вопрос о заочном избрании ему меры пресечения", - сообщает прокуратура в Telegram-канале. Региональное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что, по версии следствия, мужчина применил насилие в отношении своей знакомой. "Следователями следственного отдела по городу Балаково регионального следственного управления на основе собранных доказательств 25-летнему местному жителю заочно предъявлено обвинение по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ "хулиганство", он объявлен в межгосударственный розыск", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.
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происшествия, россия, балаково, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Балаково, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Саратовской области объявили в розыск после инцидента в баре
Жителя Балаково, таскавшего посетительницу бара за волосы, объявили в розыск